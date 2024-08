SVG Reichenau 1b ist nach 1:0-Sieg gegen Reutte Rote Laterne los

In einer spannenden Partie der Landesliga West konnte sich der SVG Reichenau 1b in der dritten Runde knapp mit 1:0 gegen den SV Schweiger Reutte durchsetzen. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 80. Minute, nachdem die Partie lange Zeit von beiden Seiten hart umkämpft war, aber ohne zählbaren Erfolg blieb. Die Heimmannschaft sicherte sich somit ihre ersten Punkte in der neuen Saison und ist die Rote Laterne los.

Chancenarmut und taktisches Geplänkel

Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Teams ihre taktische Marschroute: Reichenau 1b agierte aus einer gesicherten Defensive heraus, während Reutte auf ein hohes Pressing setzte. Dies machte sich bereits in der 5. Minute bemerkbar, als Reutte durch schnelles Anlaufen mehrfach den Ball gewinnen konnte. Die erste nennenswerte Chance im Spiel hatte jedoch die Heimmannschaft in der 10. Minute. Nach einem langen Ball von Torwart Lukas Wertschnig konnte sich Reichenau über mehrere Stationen durchsetzen, doch der Schuss aus der zweiten Reihe landete an der Querlatte.

Die Gäste kamen erst in der 17. Minute zu ihrer ersten gefährlichen Szene, als Pascal-Julian Besliu einen Ball auf den 16er zurückspielte, aber der Abschluss von Miralem Djedovic ging am Tor vorbei. Danach flachte das Spiel etwas ab, und es gab wenige klare Chancen. Ein Fernschuss von Reuttes Christoph Bader in der 20. Minute verfehlte das Tor deutlich. Die erste Hälfte endete schließlich ohne größere Höhepunkte, trotz einiger Ecken und Freistöße auf beiden Seiten. Reichenau hatte vor der Halbzeit noch zwei Ecken, die jedoch keine Gefahr brachten.

Entscheidung in Minute 80

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit einem leichten Übergewicht für die Gäste. In der 59. Minute wurde es erstmals gefährlich, als ein langer Einwurf von Reuttes Djedovic wie eine Ecke in den Strafraum kam, aber am Ende konnte Reichenau das Gestochere klären. Reichenau konnte in der zweiten Halbzeit bislang kaum Akzente setzen.

Doch in der 80. Minute änderte sich das Bild schlagartig. Nach einem Fehler in der Abwehr der Gäste, die sich auf der linken Seite nicht einig waren, kam der Ball in die Mitte. Hier standen gleich drei Reichenauer bereit und Denis Dulic nutzte die Gelegenheit, schoss flach ins Tor und brachte die Heimmannschaft in Führung. Es war eine der wenigen Chancen, die Reichenau in der zweiten Hälfte hatte, aber sie wurde eiskalt genutzt.

In den letzten zehn Minuten versuchte Reutte alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. In der 83. Minute liefen die Gäste in einen Konter, aber der Schuss eines SVG-Angreifers konnte vom Torwart Antonio Perkovic pariert werden. Die Gäste hatten in der 85. Minute noch eine gute Freistoßposition, die sie jedoch nicht nutzen konnten. In der Nachspielzeit gab es mehrere Standardsituationen für Reutte, aber auch diese brachten keinen Erfolg.

Nach insgesamt 96 Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber umso wichtigeren 1:0-Sieg für Reichenau 1b, das die ersten Punkte in der noch jungen Saison einfahren konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Huff1953 (5435 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Huff1953 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.