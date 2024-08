Obmann von Zirl: „ Der Ausgleich in der Verlängerung gegen den SVI war für den FC Zirl wie ein Sieg!

Details Montag, 26. August 2024 09:45

Punkteteilung in der dritten Runde der Landesliga West zwischen dem Sportverein Innsbruck und dem FC Raiffeisen Zirl. Für den SV Innsbruck der erste Punkteverlust für den FC Zirl der erste Punktegewinn.

Alexander Rainer gelingt für Zirl Ausgleich in in letzter Sekunde!

Gerhard Gstettner, Obmann FC Raiffeisen Zirl: „Das Spiel begann für den FC Raiffeisen Zirl sehr solide. Vor allem wenn man bedenkt, dass unsere Stammspieler und "Arbeitstiere" Marcel Mair, Mittelfeld (Kreuzband- und Meniskusriss) und Adria Siegele (Patellasehnenentzündung) nicht im Kader berücksichtigt werden können. Leider konnten wir einige Chancen nicht nutzen und es stand zur Halbzeit 0:0. Die Stützen der Mannschaft waren ganz klar unser Torwart David Stöckl der einige hundertprozentige Chancen der Gegner abwehren konnte und auch Kapitän Patrick Kapferer war wieder einmal ein großartiger, mannschaftsdienlicher Kämpfer auf dem Feld.

Nach dem 1:0 für den SVI in der 56. Minute sorgte für einen kurzen Dämpfer in der Mannschaft. Ein letzter Wechsel in der 88. Minute brachte Alexander Rainer aufs Feld, der dann mit einem Gewaltschuss den Ball ins Kreuzeck zauberte. "Für Alex gibt es beim Schießen immer noch Vollgas - und der Einschlag im Kreuzeck war bis Zirl zu hören", schmunzelt zufrieden Eric Sukiasyan. Der Ausgleich in der Verlängerung war für den FC Zirl wie ein Sieg.“

