Landesliga West: Haiming nach Sieg gegen Schönwies/Mils letzte Mannschaft mit weißer Weste!

Es war nicht das beste Spiel des SV Haiming in Runde drei der Landesliga West. Einen sehr positiven Eindruck haben allerdings die jungen Kicker von Haiming hinterlassen und am Ende gab es mit einem 3:0 gegen FG Schönwies/Mils den dritten Sieg im dritten Spiel 2024/25 und die Tabellenfühtung wurde etwas ausgebaut.

Die Jungen haben aufgezeigt!

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „In Halbzeit eins war es kein gutes Spiel unserer Mannschaft! Trotz leichter Überlegenheit reichte es nur zu einem Stangenschuss. Es lief einfach wenig zusammen und man merkte, dass fünf Stammspieler fehlten. Das soll aber keine Ausrede sein, denn an den Jungen lag es nicht!

In Hälfte zwei war es dann besser. Nachdem uns Simon Ribis mit dem 1:0 erlöste, machte unser junge Nico Kapeller (18 Jahre) das 2:0. Hassan Hamze (17 Jahre) sorgte für das 3:0. Hervorzuheben der 17-jährige Istvan Gergely Valenta, der einer der besten war und auch der 15-jährige Marian Nagele, der auch noch zum Einsatz kam! So war es trotzdem ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, obwohl es kein gutes Spiel war. Über den Gegner gibt es wenig zu sagen, da sie eigentlich in neunzig Minuten keine echte Torchance hatten. Positiv stimmt mich das auch, dass solche Spiele, die nicht zu unseren besseren gehören, gewonnen werden und unsere jungen Spieler aufgezeigt haben!“

Landesliga West: SV Haiming : Schönwies - 3:0 (0:0)

83 Hassan Hamze 3:0

59 Nico Kapeller 2:0

49 Simon Ribis 1:0

