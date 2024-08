Gernot Buratti analysiert den ersten vollen Erfolg von Reichenau II in der laufenden Meisterschaft gegen Reutte

Details Montag, 26. August 2024 17:29

Eine sehr enge Partie konnte man in der dritten Runde der Landesliga West beobachten. Aufsteiger SVG Reichenau II war zu Hause auf der Jagd nach dem ersten Punkt und gegen den SV Reutte fiel der entscheidende Treffer in Runde achtzig. Drei extrem wichtige Punkte für Reichenau, denn damit konnte man den Kontakt zum Tabellenmittelfeld halten und hat zum ersten Mal 2024/25 angeschrieben. Sehr wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft!

Nicht unser bestes Spiel!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Schiri Erdinc Bayrakter pfiff pünktlich um 11 Uhr die Sonntagsmatinee in der Reichenau an, wo wir am dritten Spieltag den SV Reutte zu Gast hatten.

Reutte kam besser ins Spiel, aber trotz anfänglich mehr Ballbesitz kamen sie aber nie gefährlich vor das Tor. Unsere Nervosität an diesem Tag war leider deutlich spürbar und ersichtlich, aber nach gut 10 Minuten fanden wir besser ins Spiel und kamen auch gleich zur ersten Top Chance. Denis Dulic nahm sich aus gut 20,25 Meter ein Herz und sein Schuss landete an der Querlatte. Beide Teams, vor allem die Abwehrreihen, agierten taktisch diszipliniert, und so waren Chancen Mangelware. Reutte hatte einige Eckbälle, aber diese wurden nie gefährlich. In der Minute 15 dann wohl die größte Chance der ersten Hälfte. Denis Muslimovic mit der Spielöffnung auf Kristian Primorac, der mit Costa den Doppelpass suchte, und Primorac scheitert aus gut 15 Metern nur am Schlussmann des SV Reutte. Eine Minute später dann eine Möglichkeit der Gäste, aber der Schuss verfehlte das Gehäuse deutlich. In Minute 26. Stand dann Ex Reichenau Kicker Bosnjak Mario vor dem Keeper, aber der Winkel war zu spitz, und Wertschnig wehrte den Schuss ab. In der 39. Minute noch ein kleiner Aufreger, als die Gäste eine Ecke lang auf den zweiten Pfosten zogen, wurde dieser nicht konsequent abgewehrt, und der zweite Ball via Mondball ins Zentrum landete am Außenpfosten. Somit ging es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Pause!

Wir gingen unverändert in die 2. Hälfte, welche wir gleich mit einer guten Aktion begonnen hatte. Galschuka mit einem guten Vorstoß, jedoch verfehlte sein Distanzschuss etwas das Gehäuse. Danach war es weiter ein hart umkämpftes Spiel im Mittelfeld, wo keine der beiden Mannschaften so richtig vor das Tor kam. So dauerte es bis zur 74. Minute, ehe Jackson da Silva an der Strafraumgrenze mal gelegt wurde. Der darauffolgende Freistoß ging aber leider knapp über das Tor. Dann die 80. Minute nach einem schönen Zuspiel auf das Silva, konnte dieser noch vom Ball getrennt werden, den Rebound aber eroberte sich Konrad, der Dulic bediente und dieser auf da Silva durchsteckte, Kagoro hat ihm dann die Schussbahn genommen, und so kam aber dann Kagoro zum Abschluss, dessen Ball wurde geblockt und zur idealen Vorlage für Denis Dulic, welcher aus 16 Meter flach zur viel umjubelten 1:0 einschob. Reutte schmiss alle nach vorne, und wir hätten noch ein, zwei gute Konter fahren können, aber leider etwas zu ballverliebt, und so wurde der letzte Ball meist zu spät gespielt. Nach neunzig plus fünf Minuten aber war dann Schluss, und wir feiern unseren ersten Dreier in der Landesliga.

Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel heute, aber die Moral, der Kampfgeist und der Wille zum Sieg waren heute da, um den 3er einzufahren! Gratulation an mein Team!“

Landesliga West: Reichen.1b : SV Reutte - 1:0 (0:0)

80 Denis Dulic 1:0

