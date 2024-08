SV Matrei schickt Reichenau 1b mit 8:0-Packung auf die Heimreise

Der SV Matrei hat in der vierten Runde der Landesliga West einen überwältigenden 8:0-Sieg gegen SVG Reichenau 1b errungen. Von Beginn an zeigte der Gastgeber seine Überlegenheit und ließ den Gästen keine Chance. Mit einer überzeugenden Leistung sorgten die Matreier für ein Torfeuerwerk und bescherten den Fans einen unvergesslichen Abend.

Matrei stellt Weichen früh auf Sieg

Von Beginn an übernahm der SV Matrei die Kontrolle über das Spiel. Schon in der 13. Minute fiel das erste Tor durch Mario Aigner, der nach einem weiten Einwurf von Übergänger den Ball im Nachschuss ins Netz beförderte. Nur zehn Minuten später erhöhte Patrick Knoflach auf 2:0, nachdem ein wildes Durcheinander im Strafraum der Gäste ihm die Möglichkeit bot, den Ball ohne Probleme im Tor unterzubringen.

Reichenau 1b hatte dem Druck der Matreier wenig entgegenzusetzen und konnte kaum gefährliche Aktionen verzeichnen. In der 39. Minute baute Manuel Holzmann die Führung auf 3:0 aus, bevor Simon Übergänger mit dem Halbzeitpfiff zum 4:0 einnetzte. Damit war bereits zur Pause klar, dass der SV Matrei die dominierende Mannschaft auf dem Platz war.

Hausherren legen vier Tore nach

Auch nach der Pause zeigte der SV Matrei keine Anzeichen von Nachlässigkeit. In der 46. Minute traf erneut Manuel Holzmann zum 5:0. Die Partie verlor in der Folge zwar etwas an Tempo, doch das hinderte die Gastgeber nicht daran, weiterhin druckvoll nach vorne zu spielen. In der 63. Minute sorgte eine Glanzparade von Georg Grieser dafür, dass die Null auf der Seite von SVG Reichenau 1b weiterhin stand.

In der 82. Minute war es Viktor Mumelter, der das halbe Dutzend für den SV Matrei vollmachte. Nur sechs Minuten später schloss Fabian Eller einen wunderschönen Konter zum 7:0 ab. Den Schlusspunkt setzte erneut Patrick Knoflach in der 90. Minute, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den 8:0-Endstand besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ticker69 (650 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ticker69 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.