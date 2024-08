Schönwies/Mils gelingt ersehnter erster Dreier gegen Innsbruck West

Details Samstag, 31. August 2024 01:00

Drei Niederlagen in den ersten drei Partien der Landesliga West 2024/25 haben am Nervenkostüm der Kicker des FG Schönwies/Mils gezerrt. In der vierten Runde ist aber der erste Dreier gelungen. Ein knappes 1:0 gegen die SPG Innsbruck West lässt Schönwies/Mils als letzte Mannschaft der Liga ebenfalls anschreiben. An der Tabellenspitze Haiming abermals souverän mit einem 3:0 in Zirl, ebenfalls 3:0 gewinnt Vils in Thaur.

Intensiver Beginn und starke Abwehrreihen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und schon früh zeigten beide Mannschaften ihre Ambitionen. In der 9. Minute kam es zu einem ersten Aufreger, als die Nummer 5 von SPG Innsbruck West den Ball an die Latte schoss. Dies war ein erstes Signal, dass die Gäste durchaus in der Lage waren, für Gefahr zu sorgen.

Schönwies/Mils ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und antwortete in der 19. Minute mit einem guten Schuss von Tobias Tilg, der jedoch nicht den Weg ins Tor fand. Die erste Halbzeit war von intensiven Zweikämpfen und einer stabilen Abwehrarbeit beider Teams geprägt, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann mit einer gelben Karte für David Moser von Schönwies/Mils in der 46. Minute nach einem Foul. Trotz dieser Verwarnung blieb Moser weiterhin ein wichtiger Spieler für sein Team. In der 68. Minute verstärkten die Gastgeber den Druck und hatten eine Top-Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Schönwies/Mils dominierte nun das Spielgeschehen und war klar die aktivere Mannschaft.

In der 78. Minute war es dann soweit: David Moser traf für Schönwies/Mils zum erlösenden 1:0. Dieser Treffer war das Ergebnis einer Traumkombination und einer hervorragenden Parade von Mark Manu, die den Angriff einleitete. Das Tor wurde von den Heimfans frenetisch gefeiert und gab dem Team von Schönwies/Mils den notwendigen Auftrieb für die Schlussphase.

Trotz aller Bemühungen konnte SPG Innsbruck West nicht mehr ausgleichen. Die Verteidigung von Schönwies/Mils stand sicher und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gäste zu. Die letzte Minute der regulären Spielzeit verstrich ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit dem Schlusspfiff.

Das Spiel endete mit einem verdienten 1:0-Sieg für Schönwies/Mils, die damit drei wichtige Punkte in der Landesliga West einfahren konnten. David Moser avancierte mit seinem späten Treffer zum Matchwinner und sicherte seinem Team den knappen, aber umso wichtigeren Erfolg gegen SPG Innsbruck West.

Simon Lentsch, Trainer FG Schönwies/Mils: „Gott sei Dank haben wir heute gewonnen! Nach drei Niederlagen in Folge ist man natürlich nervös und gehemmt und das hat man speziell in der ersten Hälfte bei unserer Mannschaft gemerkt. In der Halbzeit haben wir uns darauf eingeschworen, ruhig zu bleiben und konzentriert zu spielen. Eine gute Einzelaktion in der 78. Minute hat dann auch die Führung gebracht. Am Ende hat der Gegner natürlich alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen. Da kommt natürlich Hektik auf. Wir hatten schon ein Übergewicht an Chancen und wenn es läuft, dann macht man die auch. Wichtig ist aber vor allem, dass es heute mit dem Dreier geklappt hat und jetzt haben wir alle ein schönes Wochenende vor uns!“

Landesliga West: Schönwies : SPG Innsbruck West - 1:0 (0:0)

78 David Moser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.