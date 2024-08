Landeck zeigt gegen Rum positive Reaktion auf die herbe Niederlage in Vils!

Details Samstag, 31. August 2024 01:14

Nach der 1:6 Niederlage in Vils in Runde drei der Landesliga West war der SV Landeck in Runde vier besonders gefordert. Im Heimspiel gegen den SK Auto Kluckner Rum konnte Landeck das Ruder herumreißen und einen recht ungefährdeten 3:1 Erfolg feiern. Eine böse 0:8 Abfuhr musste SVG Reichenau II in Matrei hinnehmen. Am Samstag, dem 31.8.24, folgen noch die Partien zwischen Götzens und dem SV Innsbruck bzw. tritt Zams in Reutte an.

Blitzstart für Landeck

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass der SV Landeck heute die aktivere Mannschaft sein würde. Nach nur fünf Minuten erzielte Rene Ulsess das frühe 1:0, als er nach einem Stangelpass eiskalt verwandelte. Die Heimelf dominierte das Spiel und ließ den Gästen aus Rum kaum Luft zum Atmen. Nur wenig später, in der 13. Minute, wurde der klare Vorteil der Landecker in den ersten Spielminuten auch in den Kommentaren deutlich hervorgehoben.

Die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich fort und wurde in der 18. Minute belohnt. Ein schlimmer Abwehrfehler der Gäste ermöglichte Michael Albert, das 2:0 zu erzielen. Die Gäste fanden kaum Mittel gegen das druckvolle Spiel des SV Landeck und hatten Glück, dass sie nicht noch höher in Rückstand gerieten. Weitere Chancen für die Landecker blieben ungenutzt, wie ein Distanzschuss von Maneschg in der 15. Minute und ein Schuss von Albert in der 40. Minute, den der Torhüter der Rumer noch parieren konnte.

Chancenreiches Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der SV Landeck seine starke Leistung fort. In der 45. Minute bot sich eine weitere gute Gelegenheit für die Hausherren, als Yaliniz einen Freistoß aus 17 Metern schoss. Der Torhüter der Gäste parierte jedoch und Albert köpfte den Abpraller nur an die Stange. Auch in der 64. Minute blieb der SV Landeck gefährlich, als Albert mit einem Schuss knapp rechts am Tor vorbeizielte.

Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 79. Minute belohnt, als Fabian Markl nach einer traumhaften Kombination das 3:0 erzielte. Die Überlegenheit der Landecker spiegelte sich auch in einer weiteren Topchance wider, die Markl in der 72. Minute jedoch vergab.

SK Rum konnte nur selten Akzente setzen und fand kaum Mittel gegen die starke Defensive der Hausherren. Ein Freistoß aus 20 Metern in der 23. Minute stellte für den Landecker Torhüter Reich kein Problem dar. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel erst kurz vor Schluss in der 88. Minute. Nach einem Tormannfehler von Reich nutzte Sinan Bicer die Gelegenheit und markierte das 3:1.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den SV Landeck. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg eine beeindruckende Leistung und sicherten sich wichtige Punkte in der Landesliga West. SK Rum hingegen blieb über weite Strecken blass und konnte nur in der Schlussphase einen Treffer erzielen.

Alexander Kregar, Trainer SV Landeck: „Wir haben ein sehr gutes und intensiv geführtes Spiel gezeigt. Zu Beginn agierten wir sehr stark und konnten mit einem gut heraus gespielten Treffer in Führung gehen. Mitte der ersten Halbzeit ist dann Rum stärker geworden. Nach dem 2:0 in Minute achtzehn haben wir dann auch noch einen Sitzer zum 3.0 vergeben. Rum hat auch in Hälfte zwei alles probiert. Zehn Minuten vor Schluss dann absolut zur richtigen Zeit das 3:0. Rum gelingt dann noch der Ehrentreffer zum 3:1, aber meine Mannschaft hat ein gute Reaktion auf das letzte Spiel hin gezeigt und wir haben gegen einen guten Gegner absolut verdient gewonnen!“

Landesliga West: SV Landeck : SK Rum - 3:1 (2:0)

88 Sinan Bicer 3:1

79 Fabian Markl 3:0

18 Michael Albert 2:0

5 Rene Ulsess 1:0



