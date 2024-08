Andreas Hell analysiert den Sieg von Haiming in Zirl

Details Samstag, 31. August 2024 13:43

In der vierten Runde der Landesliga West hatte Leader SV Haiming in Zirl zu kämpfen, um die weiße Weste zu verteidigen. Der FC Raiffeisen Zirl verteidigt mit Leidenschaft und Haiming tut sich schwer, das Kommando zu übernehmen. Ab Minute sechzig findet aber Haiming besseren Zugang zum Spiel und gewinnt am Ende mit 3:0. Götzens spielt am 31.8.24 um 17 Uhr gegen den SV Innsbruck, für die kommende Runde steht aber der Schlager schon fest. Haming empfängt am 6.9.24 um 18:45 Uhr das Team von Götzens!

Nach Sieg in Zirl folgt der Schlager gegen Götzens!

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Wir starteten gut in die Partie! In den ersten fünfzehn Minuten konnten wir aus unserer klaren Überlegenheit leider kein Tor erzielen. So allmählich schlief die Partie ein. Zirl stand extrem tief und verteidigte mit zehn Mann. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte dasselbe Bild. Dann ab Minute sechzig ging ein Ruck durch die Mannschaft, wobei der Gegner beinahe in Führung ging. Der Ball ging an die Stange, wobei aber aus meiner Sicht ein klares abseits von mindestens drei Metern vorausging. Ab Minute siebzig rollte der Express wieder und wir konnten das Spiel klar mit 3:0 gewinnen. Durch Tore von Perstaller, Götsch und Espa. Die Routine siegte! Am nächsten Freitag, dem 6. September 2024, kommt es zum Schlager in Haiming gegen Götzens. Da wird man sehen, wie stark wir wirklich sind!

Analyse aus der Sicht von Zirl

Den Favoriten der Landesliga West zu Gast in Zirl. Mit einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren starteten die Spieler des FC Raiffeisen Zirl in das Spiel. Die deutlich erfahrenen Spieler des SV Haiming begannen sofort das Spiel in die Hand zu nehmen. Allerdings stand die junge Abwehr, der jünste Außenverteidiger Lorenz Weiser wurde gerade erst 16 und der älteste war Emre Tahminci mit 21 Jahren sehr gut und die erfahrene Truppe konnte bis zur 75 Minute nicht wirklich gefährliche Torchancen erarbeiten. Eine der Zirler Nadelstiche, die Schönherr und Danzl zu einem Lattentreffer kombinierten, brachte dann im direkten Gegenzug das 10 durch Perstaller. "Mit einem Altersschnitt von 22,6 Jahren und zwei 16-jährigen in der Startaufstellung haben wir eine sensationelle Leistung gezeigt. Die eigenen Jungen werden uns noch viel Freude bereiten", meint Gerhard Gstettner, Obmann des FC Raiffeisen Zirl. Die weiteren zwei Tore waren dann vom Gegner gut herausgespielt. Kapferer, Stöckl und Karademir steuern zusammen mit Tahminci die junge Truppe sehr gut in die richtige Richtung.

Landesliga West: FC Zirl : SV Haiming - 0:3 (0:0)

95 Valerio Espa 0:3

87 Anton Götsch 0:2

75 Julius Perstaller 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.