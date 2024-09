SV Zams setzt sich gegen Matrei klar durch

In einem Duell der Landesliga West setzte sich der SV Zams mit 3:1 gegen den SV Matrei durch. Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch und nutzten ihre Chancen effektiv, während die Gäste einige vielversprechende Möglichkeiten ungenutzt ließen. Besonders herausragend war die Leistung von Fabian Thurner, der mit einem Doppelpack maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Rasanter Start

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der sechsten Minute brachte Patrick Knoflach den SV Matrei mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten anschließend weitere gute Chancen, darunter ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde. Die Zammer ließen sich jedoch nicht lange bitten und antwortete nur sechs Minuten später. Fabian Thurner erzielte den Ausgleich zum 1:1, nachdem Maximilian Dobler die Vorlage geliefert hatte.

Die Partie blieb intensiv, und beide Teams kämpften um die Vorherrschaft. In der 15. Minute musste das Spiel kurz unterbrochen werden, da ein Matreier am Mund blutete. Trotz dieser Unterbrechung behielten die Gastgeber die Oberhand. In der 23. Minute war es Maximilian Dobler, der mit seinem Treffer zum 2:1 die Führung für den SV Zams erzielte. Die Gäste versuchten, den Ausgleich zu erzielen, und hatten in der 26. Minute eine sehr gute Chance, die sie jedoch nicht nutzen konnten.

Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl der SV Zams kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Möglichkeit hatte, die Führung auszubauen. Beide Teams gingen mit einem offenem Spielstand in die Kabinen, doch die Gastgeber hatten das Momentum auf ihrer Seite.

Thurner schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: mit hoher Intensität und vielen Chancen. Bereits in der 46. Minute baute Fabian Thurner die Führung für den SV Zams auf 3:1 aus. Nach einem Missgeschick in der Matreier Verteidigung nutzte Thurner die Gelegenheit eiskalt aus und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages.

Matrei versuchte verzweifelt, den Anschlusstreffer zu erzielen, und kam in der 49. Minute zu einer guten Gelegenheit. Doch die Zamser Verteidigung stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. Auch der SV Zams blieb gefährlich und hatte in der 52. Minute eine weitere Chance durch Maximilian Dobler, die jedoch nicht verwertet werden konnte.

In den verbleibenden Minuten des Spiels hielt Zams die Gäste auf Distanz und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen zu. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gastgeber, die damit wichtige Punkte in der Landesliga West sammelten und sich zusammen mit dem SV Haiming nun vom Rest der Tabelle absetzen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Paul Summerauer (2815 Bonuspunkte)

Landesliga West: SV Zams : SV Matrei - 3:1 (2:1)

46 Fabian Thurner 3:1

24 Maximilian Dobler 2:1

13 Fabian Thurner 1:1

7 Patrick Knoflach 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Paul Summerauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.