Der Haiming-Express rollt weiter: Kantersieg gegen Götzens!

Details Samstag, 07. September 2024 00:46

Das Spitzenspiel der fünften Runde der Landesliga West war überraschend eine sehr einseitige Angelegenheit. Tabellenführer SV Haiming ließ der Nummer drei SV Götzens nicht die Spur einer Chance und setzte sich klar mit 5:0 durch. Zams ließ sich aber nicht abschütteln. Weiterhin zwei Punkte hinter Haiming nach einem 3:1 gegen den SV Matrei!

Haiming dominiert von Beginn an

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der 24. Minute fiel das erste Tor für den SV Haiming. Nico Kapeller, der schon in der Vergangenheit seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hatte, erzielte das 1:0. Dies war der Startschuss für eine beeindruckende Vorstellung der Heimmannschaft.

Nur wenige Minuten später konnte Haiming erneut jubeln. In der 29. Minute war es Valerio Espa, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Espa ließ sich nicht lange bitten und legte nur eine Minute später nach: Mit einem Doppelschlag erhöhte er in der 30. Minute auf 3:0. Die Gäste aus Götzens wirkten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, während die Haiminger weiter Druck machten.

In der 42. Minute krönte Nico Kapeller seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Abends. Sein Tor zum 4:0 war gleichzeitig der Halbzeitstand und ließ die Gäste aus Götzens ohne Hoffnung auf eine Aufholjagd in die Pause gehen. Der SV Haiming zeigte sich in bestechender Form und ließ dem Gegner keine Chance.

Prasthofer setzt den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel ließ der SV Haiming zwar etwas nach, doch die Dominanz der Heimmannschaft blieb unverändert. Der SV Götzens konnte sich kaum Chancen erarbeiten, während Haiming weiterhin das Spielgeschehen kontrollierte. In der 77. Minute fiel dann der letzte Treffer des Spiels. Fabian Prasthofer nutzte eine Gelegenheit und markierte das 5:0 für die Gastgeber, wobei es sich um ein Eigentor der Gäste handelte.

Bis zum Schlusspfiff tat sich nicht mehr viel, und die Partie endete schließlich mit einem souveränen 5:0-Sieg für den SV Haiming. Diese deutliche Niederlage dürfte für den SV Götzens ein herber Rückschlag sein, während Haiming mit breiter Brust aus diesem Spiel hervorgeht. Die Mannschaft von Haiming zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und stellte ihre Klasse in allen Belangen unter Beweis.

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Der Haiming-Express rollt weiter! Ein starkes Spiel unserer Mannschaft. Von Anfang an pressten wir den Gegner vorne an und erarbeiteten uns Chancen heraus! Und wir belohnten uns auch mit herrlichen Toren. So stand es zur Pause bereits hochverdient 4:0 Hervorzuheben heute der junge Nico Kapeller mit zwei Toren und einem Assist. In der zweiten Halbzeit durch die rote Karte für Götzens kam auch keine Reaktion vom Gegner mehr. Götzens hatte in neunzig Minuten nicht eine Torchance. Gratulation an die ganze Mannschaft. So kann es weitergehen!“

Landesliga West: SV Haiming : SV Götzens - 5:0 (4:0)

77 Eigentor durch Fabian Prasthofer 5:0

42 Nico Kapeller 4:0

30 Valerio Espa 3:0

29 Valerio Espa 2:0

24 Nico Kapeller 1:0

