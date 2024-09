Reichenau II nach Sieg gegen Schönwies/Mils zurück in der Spur

Details Montag, 09. September 2024 17:56

Das „Matreitruma“ der SVG Reichenau II scheint überwunden. In der 5. Runde der Landesliga West konnte Reichenau gegen FG Schönwies/Mils II am Ende klar mit 4:1 gewinnen. Damit hat der Aufsteiger sechs Punkte am Konto und das ist ein recht stabiler Mittelfeldplatz, soweit man das nach fünf Runde sagen kann.

Zwei Wechsel zur Halbzeit - der Joker von Reichenau stach!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Nach der bitteren Auswärtsniederlage in Matrei, wo alles in die Hose ging, war natürlich im Heimspiel gegen Schönwies/Mils Wiedergutmachung angesagt.

Anfänglich waren wir sehr nervös, agierten zu verhalten und hatten Probleme im Spielaufbau, und genau so einen Fehler nutzten die Gäste zur 0:1 Führung. Tobias Tilg wurde mittels Stanglpass ideal bedient und musste nur mehr einschieben. Jedoch war unsere Reaktion auf den Gegentreffer perfekt.

Nur zwei Minuten später Ballverlust der Gäste im Spielaufbau, Primorac bedient Bajro, der am 16er zwei Abwehrspieler stehen lässt und den Ball ins rechte Kreuzeck schlenzt. Dann war es ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir gute Möglichkeiten hatten, aber zu unpräzise waren unsere Abschlüsse. Dann die Minute 18., ein Rückpass auf den Gästekeeper attackierte Flo Konrad, der Keeper und sein IV waren sich uneinig, wer den Ball nehmen soll, also nahm in Konrad und schob zum 2:1 ins leere Tor. Bis Halbzeit hatten beide Teams noch ein, zwei Chancen, jedoch machten die Keeper ihren Job.

Nach der Halbzeit agierte Schönwied/Mils offensiver, wollten den Ausgleich, aber die Jungs hatten ihr Selbstvertrauen wieder und spielten wieder gewohnt ihr Spiel. In Minute 68. eroberte zuerst Malle den Ball, blieb aber im Zweikampf hängen, der Fehlpass der Gäste wurde zur idealen Vorlage für Malle, der alleine auf den Keeper zu lief und eiskalt zum 3:1 verwandelte. Knapp zehn Minuten später stand dann Christian Malle wieder im Mittelpunkt. Er wurde etwa zwanzig Metern vor dem Tor angespielt, zog nach innen und schoss mit links den Ball via Innenstange zum 4:1 ein. Die Gäste versuchten noch offensiver zu agieren, aber bis zu 90. Minute haben wir dann nichts mehr zugelassen.

Ein verdienter Sieg meiner jungen Burschen, auch wenn wir die ersten acht Minuten geschlafen haben. Riesenlob an die Jungs! Scheint als wären wir zurück in der Spur und haben wohl das "Matreitrauma"überwunden!“

Landesliga West: Reichen.1b : Schönwies - 4:1 (2:1)

79 Christian Malle 4:1

68 Christian Malle 3:1

18 Florian Konrad 2:1

9 Ron Bajro 1:1

7 Tobias Tilg 0:1

