Haiming holt mit starker Leistung in Unterzahl Dreier in Landeck!

Eine Flut von Spielabsagen wegen der starken Unwetter und Regenfälle steht dem Tiroler Fußball am dritten Septemberwochenende ins Haus. Bereits am Freitag konnten in der Landesliga West nur drei Spiele ausgetragen werden, Zirl gegen Reichenau II und Matrei gegen Thaur wurden verschoben. Ebenso ist die Partie Götzens gegen Innsbruck West am Samstag, dem 14.9.24, bereits abgesagt. Sportlich hat der SV Haiming abermals seine dominante Stellung bestätigt. Siebzig Minuten in Unterzahl gab es beim SV Landeck einen 3:1 Erfolg. Schwönwies/Mils gelang ein absolut unerwarteter, klarer 4:0 Erfolg gegen Zams. Im zweiten Spitzenspiel konnte sich Rum gegen den SV Innsbruck mit 4:0 durchsetzen.

Ausschluss gegen Haiming nach zweiundzwanzig Minuten!

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: Ein irres Spiel mit einem hochverdienten Sieg unserer Mannschaft trotz siebzig Minuten Unterzahl nach einer roten Karte wegen Torraub!

Von Beginn an drückten wir den Gegner in ihre eigene Hälfte bei einer Torchance der Landecker! Ab dem Ausschluss in Minute zweiundzwanzig, fanden wir dann nicht mehr zu unserem Spiel und gingen mit dem 1:0 für Landeck in Minute 45 in die Pause!

In Halbzeit zwei spielten wir großartig auf und ab dem 1:1 durch Vuljaj Martin dominierten wir das Spiel klar trotz Unterzahl und gewannen hochverdient durch zwei weitere wunderschöne Tore durch Herz Fabio und Julius Perstaller mit 3:1! Großes Lob auch an unsere Trainer, die jedes Mal mit drei bis vier Stammspieler rotieren müssen. Außerdem bei unserem kleinen, aber Topkader immer die richtige Taktik und Worte finden, um die Mannschaft top auf den Gegner einzustellen!“

Landesliga West: SV Landeck : SV Haiming - 1:3 (1:0)

74 Julius Perstaller 1:3

72 Fabio Herz 1:2

47 Martin Vuljaj 1:1

44 Elias Köhle 1:0

