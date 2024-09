SV Zams dreht Spiel gegen Zirl

In einer packenden Begegnung der Landesliga West setzte sich der SV Zams gegen den FC Zirl mit 2:1 durch. Die Partie begann mit einem frühen Rückstand für die Gastgeber, doch eine starke zweite Halbzeit sicherte den Sieg für die Heim-Mannschaft.

Gäste mit früher Führung

In der 14. Minute konnte Zirl die Führung übernehmen. Lukas Altenweisl brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss zum 0:1 in Front. Diese frühe Führung sorgte für eine nervöse Phase bei Zams, das in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Ansätze und Versuche gelang es den Gastgebern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der Halbzeitstand lautete somit 0:1 zugunsten des FC Zirl.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Nach der Pause zeigte sich Zams deutlich entschlossener. Bereits in der 46. Minute hatten die Gastgeber eine gute Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. In der 57. Minute konnte Zams den Druck weiter erhöhen, doch es dauerte bis zur 67. Minute, ehe Fabian Thurner mit einem Kopfball das 1:1 erzielte. Thurner nutzte eine sich bietende Gelegenheit und schloss gekonnt ab, wodurch die Gastgeber wieder Hoffnung schöpfen konnten.

Die Partie blieb hart umkämpft und spannend. In der 79. Minute entschied der Schiedsrichter nach langem Zögern auf Elfmeter für Zams, nachdem Dominik Schweisgut im Strafraum gefoult wurde. Schweisgut trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:1 in der 80. Minute. Dieses Tor brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hektisch. In der 89. Minute zeigte Mathias Lenz vollen Einsatz und ging mit einer entschlossenen Grätsche in den Zweikampf. Kurz darauf kam es zu einem harten Zusammenprall zwischen Dominik Schweisgut und dem FC-Torwart, was zwei längere Verletzungspausen nach sich zog. Nach dieser Unterbrechung und fünf Minuten Nachspielzeit drängte der SV Zams weiter auf das gegnerische Tor. Eine Doppelchance in der 95. Minute sorgte noch einmal für Aufregung, doch letztlich blieb es beim 2:1.

Mit diesem hart erkämpften Sieg sicherte sich der SV Zams wichtige Punkte. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich nach dem frühen Rückstand zurück ins Spiel. Der Einsatz und die Entschlossenheit der Spieler waren letztlich der Schlüssel zum Erfolg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Paul Summerauer (2865 Bonuspunkte)

Clemens Thurner, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Das war ein ganz schwieriges Spiel. Der Tabellenletzte hat gekämpft, sie haben sehr viele junge und giftige Spieler. Die Führung fiel für Zirl aber recht glücklich. Extrem schwer für uns, allerdings waren wir auch in der ersten Hälfte nicht ganz bereit, den Fight anzunehmen. In der ersten Halbzeit haben nur reagiert. In die zweite Hälfte sind wir mit Umstellungen sehr gut gekommen. Geschätzt hatten wir so 70% Ballbesitz. Nach einer Ecke das 1:1 in der 68. Minute. In der folgender Druckphase haben wir einen Elfer zugesprochen bekommen und Dominik Schweisgut verwertet in der 81. Minute zum 2:1. Der Dreier war aber bis zum Schlusspfiff gefährdet. Meine jungen Spieler haben in der zweiten Hälfte alles gegeben. Ich muss am Ende sagen, dass man mit einem derartigen Spielverlauf so eine Partie erst mal gewinnen muss!“

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Paul Summerauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.