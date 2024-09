Bernd Gruber analysiert die Punkteteilung zwischen Vils und dem SV Innsbruck

Details Samstag, 21. September 2024 01:15

Auftakt zur, 7. Runde der Landesliga West mit dem Spitzenspiel zwischen dem FC Schretter Vils und dem SV Innsbruck. Ausgeglichene erste Hälfte, dominante Partie von Vils in Hälfte zwei. Am Ende wird es ein 1:1, wobei Vils aufgrund der konkreten Torchancen zwei Punkten nachtrauern muss. Der Trainer Bernd Gruber war aber mit der Leistung der Mannschaft trotzdem sehr zufrieden. Zams kann mit einem 2:1 gegen Zirl Tabellenposition halten, Reutte holt ebenfalls ein 2:1 gegen Matrei.

SV Innsbruck mit der frühen Führung

Das Spiel begann mit intensiven Aktionen auf beiden Seiten. Schon in den ersten Minuten zeigte der SV Innsbruck, dass sie gewillt waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Nach einem Eckball in der 19. Minute, der jedoch keine Gefahr brachte, war es dann in der 44. Minute soweit. Mario Bergerhof setzte sich durch und brachte den SV Innsbruck mit einem präzisen Schuss in Führung. Der FC Vils schien von diesem Gegentreffer etwas geschockt, schaffte es jedoch, bis zur Halbzeitpause keinen weiteren Treffer zuzulassen. Zur Halbzeit stand es somit 0:1 aus Sicht des FC Vils.

Auch der FC Vils hatte seine Chancen, insbesondere durch mehrere Eckbälle in der ersten Halbzeit, darunter in der 29. und 45. Minute, die jedoch nicht den ersehnten Ausgleich brachten. Der SV Innsbruck verteidigte kompakt und ließ wenig Raum für gefährliche Abschlüsse zu.

Ausgleich und dramatische Schlussphase

In der zweiten Halbzeit setzte der FC Vils alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft erhöhte den Druck und kam immer wieder gefährlich vor das Tor des SV Innsbruck. In der 70. und 73. Minute erarbeiteten sich die Gastgeber erneut zwei Eckbälle, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Der Einsatz des FC Vils zahlte sich schließlich in der 75. Minute aus, als Manuel Hummel den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Der Treffer zum 1:1 brachte die Hausherren zurück ins Spiel und ließ die Hoffnung auf einen möglichen Sieg aufleben.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von intensiven Angriffen beider Teams. Der SV Innsbruck geriet weiter unter Druck, als ihr Trainer in der 78. Minute aufgrund einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Diese Szene heizte die Stimmung weiter an und führte zu mehreren Eckbällen für den FC Vils in der 90. Minute, die jedoch allesamt nicht zum erlösenden Tor führten.

Die letzten Minuten des Spiels waren von großer Spannung geprägt. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss um den Sieg, doch es sollte bei dem 1:1-Unentschieden bleiben. Auch ein letzter Eckball in der 85. Minute für den SV Innsbruck brachte keine Entscheidung. Nach insgesamt 95 Minuten, inklusive einer fünfminütigen Nachspielzeit, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte das gerechte Unentschieden.

Der FC Vils und der SV Innsbruck trennten sich somit in einem intensiven und spannenden Duell mit einem 1:1. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten sich ein packendes Spiel, das den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Bernd Gruber, Trainer FC Schretter Vils: „Ein richtig gutes Landesligaspiel, sehr gutes Tempo von beiden Mannschaften. Ich habe schon lange nicht mehr ein so gutes Spiel gesehen. Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Ein perfekter Angriff der Gäste hat in der 45. Minute zur Führung des SV Innsbruck geführt. Das war aus meiner Sicht nicht ganz gerecht, denn die erste Hälfte war ein Duell auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte haben wir dann nur mehr auf das Tor der Gäste gespielt. Ein kurioser Treffer in der 68. Minute war allerdings der einzige zählbare Lohn unserer Bemühungen. In Summe haben wir in Hälfte zwei vier Sitzer vergeben. Schade, die Gäste haben aber sehr gut gefightet. Es war für uns eine schwierige Situation, das 0:1 wettzumachen, wir waren aber dem Sieg sicherlich wesentlich näher. Trotz allem bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden!“

Landesliga West: FC Vils : SV Innsbruck - 1:1 (0:1)

68 Manuel Hummel 1:1

45 Marlo Bergerhoff 0:1

