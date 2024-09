Altersschnitt 17,8 Jahre: Der SV Thaur holt Dreier gegen Schönwies/Mils!

Details Montag, 23. September 2024 00:09

In der 7. Runde der Landesliga West konnte der SV Thaur mit einem 5:2 Erfolg über FG Schönwies Mils den Mittelfeldplatz weiter einbetonieren. Erstaunlich für eine Mannschaft, die zum Großteil aus blutjungen Kickern besteht. An der Tabellenspitze hat der FC Vils und der SV Innsbruck mit einem 1:1 im direkten Duell Boden auf Zams (2:1 gegen Zirl) und Leader Haiming (3:0 gegen Rum) verloren. Haiming hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf Zams und Zams vier Punkte Vorsprung auf Vils und dem SV Innsbruck. Da scheint sich wohl schon nach Halbzeit der Hinrunde eine deutliche Tendenz abzuzeichnen.

Dominanter Start von SV Thaur

Bereits in der siebten Spielminute gelang es dem SV Thaur, das erste Zeichen zu setzen. Tim Wöber erzielte das 1:0 und brachte seine Mannschaft in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Thaur den Vorsprung erneut durch Tim Wöber, der damit seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte und für das 2:0 sorgte. Die Gastgeber zeigten von Anfang an eine starke Präsenz und ließen FG Schönwies/Mils kaum Raum zur Entfaltung.

Die Gäste versuchten, sich gegen die druckvolle Spielweise von Thaur zu wehren und wurden in der 23. Minute belohnt. Lukas Schnegg konnte für FG Schönwies/Mils auf 2:1 verkürzen und sorgte damit für neue Hoffnung bei den Gästen. Der Anschlusstreffer brachte jedoch keine Wende im Spielverlauf, da Thaur weiterhin dominant auftrat.

Thaur zieht davon

Nach der Halbzeitpause kam SV Thaur noch entschlossener aus der Kabine. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Matteo Wöber das 3:1 und stellte damit den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Offensive von Thaur war weiterhin nicht zu stoppen, und nur zwei Minuten später, in der 49. Minute, konnte Veric De Saira Diafouka Ndonga auf 4:1 erhöhen. Damit war die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen.

In der 87. Minute gelang Patrick Braun schließlich das 5:1, was die Überlegenheit von Thaur an diesem Tag unterstrich. Trotz des klaren Rückstands kämpfte FG Schönwies/Mils weiter und wurde kurz vor Spielende noch einmal belohnt. Tobias Bachmair erzielte in der 90. Minute das 5:2, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik war.

Nach 95 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der SV Thaur feierte einen verdienten 5:2-Sieg und konnte damit drei wichtige Punkte in der Landesliga West einfahren. FG Schönwies/Mils musste sich trotz einer tapferen Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Thomas Mayr, Trainer SV Thaur: „Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen und waren drückend überlegen. Nach fünfzehn Minuten stand es 2:0 für unsere Elf. Acht Minuten später ein individueller Fehler und die Gäste konnten auf 1:2 verkürzen. Aber unsere extrem junge Mannschaft mit einem Altersschnitt von 17.8 Jahren hat das locker weggesteckt und weitergespielt. Mit einem Doppelschlag nach der Halbzeitpause konnten wir auf 4:1 stellen. Je ein Tor beider Mannschaften im Finish ergaben am Ende einen klaren und verdienter 5:2 Erfolg für Thaur. An einem guten Tag tut sich jede Mannschaft gegen unsere blutjunge Kicker schwer. Wir machen das Schritt für Schritt. Das war sehr okay heute, was meine Jungs gezeigt haben. Es gab zudem noch weitere Möglichkeiten, noch deutlicher zu gewinnen!

Landesliga West: Thaur : Schönwies - 5:2 (2:1)

94 Tobias Bachmair 5:2

87 Patrick Braun 5:1

49 Veric De Saira Diafouka Ndonga 4:1

47 Matteo Wöber 3:1

23 Lukas Schnegg 2:1

15 Tim Wöber 2:0

7 Tim Wöber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.