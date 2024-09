Auch Rum konnte Haiming nicht ausbremsen!

Details Montag, 23. September 2024 22:40

Nach sieben Runden gibt es in der Landesliga West einen heißen Titelfavoriten und das ist eigentlich keine Überraschung. Der SV Haiming gewinnt das siebente Spiel in Folge mit 3:0 gegen Rum und führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Zams an. Zams holt gegen Zirl mit einem 2:1 ebenfalls einen Dreier. Vils und der SVI haben sich im direkten Duell mit einem 1:1 etwas ausgebremst und haben nun vier Punkte Rückstand auf Zams.

Blitzstart und Torfestival in der ersten Halbzeit

Schon in den ersten Minuten des Spiels wurde deutlich, dass der SV Haiming seiner Favoritenrolle gerecht werden wollte. In der 16. Minute war es Valerio Espa, der die Heimfans mit einem herrlichen Freistoß zum 1:0 jubeln ließ. Der präzise Schuss ließ dem Torwart des SK Rum keine Chance und brachte die Gastgeber früh in Führung.

Nur fünf Minuten später setzte Nico Kapeller den Torreigen fort. In der 21. Minute erhöhte er auf 2:0 und unterstrich damit die Dominanz des SV Haiming. Die präzisen und schnellen Angriffe der Gastgeber stellten die Abwehr von SK Rum vor große Herausforderungen, die sie nicht bewältigen konnten. Die erste Halbzeit war geprägt von einem hohen Tempo und vielen sehenswerten Spielzügen, die den Tabellenführer immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste brachten.

Die Gäste aus Rum hatten in der ersten Hälfte kaum Chancen und wurden von der agilen und disziplinierten Defensive des SV Haiming immer wieder gestoppt. Die Blasmusik am Haiminger Sportplatz sorgte zusätzlich für eine ausgelassene Stimmung, die perfekt zu der starken Leistung der Heimmannschaft passte.

Kontrollierte zweite Halbzeit und ein weiteres Tor

Nach dem Seitenwechsel ließ der SV Haiming etwas nach, kontrollierte aber weiterhin das Geschehen auf dem Platz. Die Gäste versuchten, ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr des SV Haiming stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen zu. In der 64. Minute war es erneut Valerio Espa, der mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:0-Endstand erhöhte. Der Doppelschlag von Espa besiegelte den Sieg und zeigte, dass die Gastgeber auch in der zweiten Halbzeit jederzeit in der Lage waren, gefährliche Akzente zu setzen.

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere Höhepunkte, da der SV Haiming das Spiel souverän verwaltete und keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen ließ. Die Gäste aus Rum fanden kein Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gastgeber zu durchbrechen. Auch die Nachspielzeit von vier Minuten änderte nichts am klaren Resultat.

Mit diesem Sieg festigte der SV Haiming seine Spitzenposition in der Landesliga West und zeigte einmal mehr, warum sie als Topfavorit auf den Titel gehandelt werden. Die Mannschaft von Trainer xy konnte ihren Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen und die beeindruckende Tordifferenz von +19 aus sechs Spielen bestätigen. Die Fans des SV Haiming feierten den Sieg ausgiebig und genossen das Oktoberfest, das direkt im Anschluss an das Spiel stattfand.

Der SK Rum musste hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen versuchen müssen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Für den SV Haiming hingegen könnte der Tag nicht besser gelaufen sein: Ein klarer Sieg, Tabellenführung verteidigt und ausgelassene Feierstimmung am Haiminger Sportplatz.

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Und weiter geht der Erfolgslauf unserer Mannschaft! Und wieder steht die Null! Vor 500 begeisterten Zuschauern ein überlegener Sieg gegen Rum. Ein herrlicher Freistoß von Espa und ein wunderschönes Tor von Nico Kapeller war die verdiente 2:0 Halbzeitführung. Von den Gästen kam wenig bis gar nichts. Ein Freistoß, der in die Mauer ging. In Halbzeit zwei nach dem 3:0 mit dem siebten Saisontor von Espa war das Spiel entschieden und wir konnten uns anschließend auf das Oktoberfest im Haiminger Waldstadion freuen. Jetzt kommen zwei schwere Auswärtsspiele beim SVI und in Vils. Unser Dank geht auch an die Zuschauer, die uns immer zahlreich unterstützen!“

Landesliga West: SV Haiming : SK Rum - 3:0 (2:0)

64 Valerio Espa 3:0

21 Nico Kapeller 2:0

16 Valerio Espa 1:0

