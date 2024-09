SV Götzens feiert gegen Nachzügler hauchdünnen Heimsieg

Details Dienstag, 24. September 2024 22:47

Ein spannendes Match in der Landesliga West zwischen dem SV Götzens und der SPG Innsbruck West endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren. Die Götzner konnten in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung herausspielen, mussten sich jedoch im zweiten Durchgang gegen ein stark aufspielendes Innsbrucker Team behaupten. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Abpfiff spannend.

Hausherren mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem intensiven Start von beiden Mannschaften. Bereits in der 2. Minute zeigte der SV seine Offensivkraft. Jakob Haller flankte von der linken Seite ins Zentrum, doch Gästegoalie Halil Yilmaz konnte den Ball sicher abfangen. Nur eine Minute später kam Manuel Weichselbraun außerhalb des Strafraums zum Schuss, der knapp am Tor vorbeiging.

In der 8. Minute fiel dann der Führungstreffer für die Hausherren. Oliver Prader vollendete im Strafraum aus der Drehung und brachte Götzens in Führung. Die Gäste versuchten zu reagieren, doch die Abwehr der Götzner stand zunächst sicher.

Der SV Götzens legte in der 19. Minute nach. Lukas Wachter erhielt einen präzisen Laufpass auf der rechten Seite, sprintete Richtung Strafraum und traf flach ins lange Eck zum 2:0. Das frühe zweite Tor setzte den Tabellenvorletzten unter Druck, der jedoch nicht aufgab und Chancen kreierte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich die SPG Innsbruck West kämpferisch. Ein Schuss von Marc Rimml wurde in der 46. Minute von SV-Torwart Felix Ebner abgewehrt. Die Gäste versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen in der 55. Minute schließlich gelang. Dano Seidemann vollstreckte nach einem Pass im Strafraum und verkürzte auf 2:1.

Das Spiel blieb in der Folge spannend. In der 59. Minute landete ein hoher Ball im Strafraum der Götzner, doch der Kopfballversuch konnte geklärt werden. Ein weiterer Schuss der Innsbrucker ging über die Querlatte, die Hausherren verteidigten ihre knappe Führung erfolgreich.

In der 73. Minute brachte Fabian Algrang einen Freistoß hoch in die Box, doch Innsbrucks Torwart fing den Ball sicher. Wenige Minuten später rettete der Torwart der Götzner mit einem Hechtsprung nach einem Schuss von rechts.

In der Schlussphase versuchte der SV Götzens, das Spiel zu kontrollieren und die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Ein Schuss eines SV-Angreifers ging in der 90. Minute an die Stange. Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SV Götzens.

Landesliga West: SV Götzens : SPG Innsbruck West - 2:1 (2:0)

55 Dano Seidemann 2:1

19 Lukas Wachter 2:0

8 Oliver Prader 1:0

