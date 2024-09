Haiming mit Galavorstellung beim SV Innsbruck

Details Sonntag, 29. September 2024 13:38

Die Schlagerpartie der 8. Runde der Landesliga West zwischen dem SV Götzens und Zams musste auf den 15. Oktober 2024, Ankick 19:45 Uhr verschoben werden. Tabellenführer SV Haiming konnte das Spiel beim SV Innsbruck austragen und hat die Favoritenstellung auf den Titel abermals bestätigt. Mit dem 1:4 war der SV Innsbruck noch recht gut bedient, es hätte wesentlich bitterer kommen können, falls Haiming im Abschluss effektiver gewesen wäre.

Frühe Führung für SV Haiming

Das Spiel begann intensiv und bereits in der 5. Spielminute schlug der SV Haiming zu. Julius Perstaller nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des SV Innsbruck und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor gab den Haimingern sichtlich Auftrieb und setzte die Gastgeber unter Druck.

Nur zehn Minuten später, in der 15. Minute, war es erneut Julius Perstaller, der für den SV Haiming traf. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld gelangte der Ball zu Perstaller, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken. Mit dem 2:0 im Rücken spielte der SV Haiming befreit auf, während der SV Innsbruck sichtlich um seine defensive Stabilität kämpfte.

Vorentscheidung vor der Halbzeitpause

In der 43. Spielminute stellte Fabio Herz die Weichen endgültig auf Sieg für den SV Haiming. Er erzielte das 3:0 für die Gäste. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Der SV Innsbruck war nun gefordert, in der zweiten Hälfte eine Antwort zu finden, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Doch bereits kurz nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, setzte Fabio Herz den nächsten Nadelstich. Mit seinem zweiten Tor des Tages erhöhte er auf 4:0 für den SV Haiming. Spätestens jetzt war klar, dass die Gäste das Spielfeld als Sieger verlassen würden.

Trotz des klaren Rückstands gab der SV Innsbruck nicht auf und bemühte sich, zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen. In der 87. Minute wurden diese Bemühungen schließlich belohnt. Arian Werner gelang es, den Ball im Tor des SV Haiming unterzubringen und den Spielstand auf 1:4 zu verkürzen. Dieser Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, denn am deutlichen Sieg des SV Haiming, der auch wesentlich höher hätte ausfallen können, änderte sich nichts mehr.

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Ein Spiel hätte eigentlich 10:1 ausgehen müssen! Herrliche Kombinationen mit hochkarätigen Chancen. 75 Minuten ein Spiel auf ein Tor mit herrlichen Toren von Perstaller und Fabio Herz Fabio! Ein großes Lob an das ganze Team!“

Landesliga West: SV Innsbruck : SV Haiming - 1:4 (0:3)

87 Arian Werner 1:4

47 Fabio Herz 0:4

43 Fabio Herz 0:3

15 Julius Perstaller 0:2

5 Julius Perstaller 0:1

