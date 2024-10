Torloses Derby zwischen SV Zams und SV Landeck

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:00

Das Talkessel-Derby zwischen dem SV Zams und dem SV Landeck in der 9. Runde der Landesliga West versprach Spannung und hielt die Zuschauer trotz des torlosen Endstands bis zur letzten Minute in Atem. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, doch weder Zams noch Landeck konnten den gegnerischen Torwart überwinden. Die Defensivstärken beider Teams dominierten das Spiel, das mit intensiven Zweikämpfen und einigen spektakulären, wenn auch erfolglosen Offensivaktionen gespickt war.

Chancen bleiben ungenutzt

Der Auftakt des Spiels sah Zams gleich in Aktion, als Fabian Thurner bereits in der zweiten Minute versuchte, Druck auf die Landecker Abwehr auszuüben. Der erste gefährliche Angriff der Gastgeber folgte kurz darauf, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 20. Minute zeigte sich Landeck mit einer brandgefährlichen Aktion, doch Zams-Torwart Mehmet Yönet verhinderte souverän einen frühen Rückstand seiner Mannschaft. Trotz dieser Chancen blieb es in der ersten Halbzeit bei einem 0:0, nachdem auch zwei aufeinanderfolgende Eckstöße von Zams, aus denen Torchancen durch David Raggl und Maximilian Dobler entstanden, nicht zum gewünschten Torerfolg führten.

Intensive Bemühungen ohne Erfolg

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Rückschlag für Landeck, als ein Abseitstor in der 52. Minute die Hoffnung auf die Führung zunichtemachte. Die Zamser Abwehr hielt weiterhin stark gegen die Offensivbemühungen der Landecker stand. Trotz der hitzigen Atmosphäre und intensiven Bemühungen beider Mannschaften gelang es keinem Team, das Spiel zu entscheiden.

In der 75. Minute sorgte ein gefährlicher Kopfball der Gäste für einen kurzen Aufschrei bei den Fans, doch das Leder fand nicht den Weg ins Netz. Die Schlussphase war von einem hin und her geprägten Spielverlauf, bei dem beide Teams alles versuchten, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Dennoch endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem torlosen 0:0. Das Derby bleibt also ohne Sieger, wobei beide Teams die Stärken ihrer Abwehrlinien unter Beweis stellten. Auch wenn es keine Tore zu feiern gab, bot das Spiel reichlich Spannung.

