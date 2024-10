Gschwentner-Doppelpack! SK Rum feiert gegen dezimiertes Reichenau 2:0-Auswärtssieg

In einer spannenden Partie der Landesliga West triumphierte der SK Rum mit einem 2:0-Sieg bei der SVG Reichenau 1b. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Tore, schaffte es Rum in der zweiten Halbzeit, entscheidende Akzente zu setzen. Die Gastgeber mussten zudem aufgrund eines Platzverweises einen Rückschlag verkraften. In den letzten zwanzig Minuten des Spiels konnte Rum schließlich die Chancen nutzen und dank eines Doppelpacks von Daniel Gschwentner einen verdienten Sieg sichern.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann mit einigen intensiven Momenten, doch es sollte zunächst kein Treffer fallen. In der 20. Minute gelang es Rums Hanno Altindagoglu, den Ball ins Tor der Heimmannschaft zu befördern. Doch der Jubel wurde durch den Linienrichter, der auf Abseits entschied, jäh unterbrochen. Dies sorgte für Unverständnis bei den Gästen, die sich um einen vermeintlichen Führungstreffer gebracht sahen.

Rum zeigte sich vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Immer wieder sorgten die Gäste für Gefahr im Strafraum der Gastgeber, wie etwa in der 23. Minute, als ein Schuss aus der Distanz nur knapp das Ziel verfehlte. Reichenau hielt jedoch gut dagegen und kam ebenfalls zu einigen Chancen, die jedoch nicht konsequent genutzt wurden. So endete die erste Halbzeit torlos, obwohl beide Teams durchaus Möglichkeiten zur Führung hatten.

Dulic sieht Rot - Gschwentner schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit verschärfte sich der Druck auf die Gastgeber. In der 60. Minute musste Reichenau einen herben Rückschlag verkraften, als Denis Dulic nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt wurde. Diese Unterzahl sollte sich letztlich als entscheidend erweisen.

Der SK Rum nutzte die Überzahl geschickt aus und erhöhte den Druck auf die Verteidigung von Reichenau. In der 72. Minute war es dann soweit: Jurica Mandic setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und legte den Ball perfekt für Daniel Gschwentner auf, der zum 1:0 für die Gäste einschob. Diese Führung gab Rum weiter Auftrieb, und der SK drängte auf die Entscheidung.

In der Nachspielzeit gelang es Schwentner erneut, einen Konter erfolgreich abzuschließen. Das 2:0 in der 92. Minute besiegelte schließlich den Sieg für die Gäste, während Reichenau trotz engagierter Leistung mit leeren Händen das Spielfeld verließ. Am Ende sicherte sich der SK Rum dank seiner Effizienz vor dem Tor und der numerischen Überlegenheit verdient drei Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Huff1953 (5775 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Huff1953 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.