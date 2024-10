Lässige Landesligapartie zwischen Thaur und Götzens

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:10

In der Landesliga West zieht der SV Haiming auf und davon. Neun Spiele und neun Siege und zehn Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Zams. Der Zug Richtung Titel ist wohl angefahren. Zams hat gegen Landeck 0:0 gespielt und der Nummer drei Götzens gelingt auch nur ein 1:1 beim SV Thaur, dabei war Thaur in einer sehr guten Partie dem Dreier sicherlich näher!

Frühe Führung für die Gastgeber

Der SV Thaur legte einen starken Start hin und belohnte sich bereits in der 11. Spielminute mit dem Führungstreffer. Patrick Braun war der Torschütze für die Gastgeber, als er eine gut herausgespielte Gelegenheit nutzte und den Ball gekonnt im Netz von SV Götzens unterbrachte. Dieses frühe Tor sorgte für eine initiale Euphorie im Team von Thaur, die daraufhin versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren und die Führung weiter auszubauen.

Die Gastgeber setzten in der Folgezeit alles daran, ihren Vorsprung zu verteidigen und drängten die Gäste immer wieder in deren Hälfte zurück. Thaur präsentierte sich spielstark und ließ dem Gegner nur wenig Raum für Entfaltungsmöglichkeiten. Doch trotz aller Bemühungen gelang es dem SV Thaur nicht, die Führung weiter auszubauen. Die Chancenverwertung erwies sich als knifflig, und so blieb das Spiel weiterhin spannend und offen.

Götzens schlägt zurück

SV Götzens, nicht gewillt, das Spiel kampflos aufzugeben, kämpfte sich zunehmend in die Partie zurück. In der 42. Minute war es schließlich Lukas Wachter, der den verdienten Ausgleich für die Gäste erzielte. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von Thaur keine Chance und sorgte dafür, dass die Mannschaften mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Halbzeitpause gingen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Sowohl der SV Thaur als auch der SV Götzens zeigten sich engagiert und kreierten immer wieder gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. Thaur mit einem sehr starken Finish ist dem Dreier in den letzten zwanzig Minuten sehr nahe gekommen.

Das Spiel endete schließlich ohne weitere Tore, und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Thomas Mayr, Trainer SV Thaur: „Eine sehr lässige Landesligapartie. Nach der 1:0 Führung in der 11. Minute hätten wir eigentlich das 2:0 machen müssen. Kurz vor der Pause gelingt den Gästen das 1:1. Die zweite Halbzeit ausgeglichen, aber in den letzten zwanzig Minuten richtiges Powerplay von meiner Mannschaft. Wir hätten aus meiner Sicht einen Dreier verdient, aber das 2:1 ist uns dann nicht mehr gelungen!“

Landesliga West: Thaur : SV Götzens - 1:1 (1:1)

42 Lukas Wachter 1:1

11 Patrick Braun 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.