Haiming gewinnt auch in Vils!

Details Montag, 07. Oktober 2024 18:48

Nein Spiele, neun Siege! Der Zug in Richtung Titel ist in der Landesliga West schon abgefahren. Haiming führt nach dem 2:0 in Vils mit zehn Punkten Vorsprung auf Zams, die ein Spiel weniger ausgetragen haben. Trotzdem wird es extrem schwer sein, für Zams oder Vils doch noch auf den Zug aufzuspringen.

Mit Geduld zum Dreier in Vils

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Es war ein Geduldsspiel! In der ersten Halbzeit müssten wir eigentlich mit mindestens zwei Toren führen, aber auf diesem kleinen und sehr tiefen Platz verteidigten die Vilser das alles weg.

Auch in der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild mit einer Torchance von Espa, die wir nicht verwerten konnten bei einer Chance des Gegners. Nun wurde es auf einmal ruppiger aufgestachelt von den Vilsern Zuschauern. Durch die vielen ruppigen Fouls des Gegners ließen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen und gingen mit einem herrlichen Schuss von Wallisch mit 1:0 in Führung. Die ruppige Art gipfelte dann in einer berechtigten gelb/roten Karte des Gegners und wir belohnten uns mit dem verdienten 2:0 durch Götsch.

Einen unschönen Abschluss gab es noch seitens der Vilser, die unseren Busfahrer beschuldigten, etwas getrunken zu haben und die Polizei informierten, die uns mit Blaulicht verfolgte und ihm einen Alkoholtest unterzogen haben. Dieser fiel natürlich mit 0,0 Promille aus! So schlechte Verlierer hab ich auch noch nie gesehen!“

Landesliga West: FC Vils : SV Haiming - 0:2 (0:0)

90 Anton Götsch 0:2

81 Aaron Wallisch 0:1

