Innsbruck West gewinnt Derby gegen den SV Innsbruck klar!

4:0 für die SPG Innsbruck West gegen den SV Innsbruck in der 9. Runde der Landesliga West! Drei extrem wichtige Punkte für Innsbruck West, die sich damit auf Platz zwölf der Liga verbessern. Der SV Innsbruck behält Platz sieben und liegt nun drei Punkte hinter dem Tabellendritten Götzens, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Spielanalyse aus der Sicht der SPG Innsbruck

Dieser Landesliga West Derby-Sieg am vergangenen Sonntag unserer SPG Innsbruck West gegen den Stadtrivalen SVI Sportverein Innsbruck hat uns natürlich allen gutgetan, passend auch das schöne Wetter und die Oktoberfest-Stimmung am Sportplatz Hötting West mit zahlreichen Zuschauern.

Wir sind in diese Meisterschaft nicht wie gewünscht gestartet, hatten nicht immer das nötige Glück auf unserer Seite und sind vor allem in dieser Herbstrunde etwas von Verletzungssorgen und Ausfällen geplagt worden. Die Stimmung in der Mannschaft und im Team ist hervorragend. Wir werden versuchen, diesen Schwung in den letzten Runden im Herbst mitzunehmen und sind am Freitag beim SV Haiming zu Gast, den überlegenen Tabellenführer der Landesliga West. Wir freuen uns auf dieses Spiel und werden wie immer alles geben.

Foto: SPG Innsbruck West

Unsere KM1 konnte am vergangenen Sonntag, dem 6. Oktober 2024 beim Innsbrucker Stadtderby der Landesliga West deutlich mit 4:0 gewinnen. Trainer Hans Glabonjat hat die Mannschaft sehr gut eingestellt und die Jungs haben von der ersten Minute an alles gegeben. Wir waren mental bereit und stark entschlossen, dieses Derby für uns zu entscheiden.

In der ersten Hälfte waren wir sehr effizient und konnten unsere Chancen gleich nützen. Bereits in der 8' Spielminute trifft Paul Herzel zur 1:0 Führung, ehe Alessio Auer in der Minute 22' und 27' mit einem Doppelschlag auf 3:0 erhöhen konnte. So stand es in der ersten Halbzeit bereits 3:0 für unser Team.

Gerade bei solchen Spielständen muss man in der zweiten Hälfte fokussiert weiterspielen und konzentriert bleiben und keine unnötigen Tore kassieren und Hektik aufkommen lassen. Das war unser Plan und unser Ziel war es nach der Pause kein Tor mehr zuzulassen. Wir wussten, dass der Gegner in der Hälfte zwei alles versuchen wird, um das Spiel doch noch zu kippen und uns vorne anzupressen. Nur kurz konnte der SVI den Druck erhöhen, aber unsere Mannschaft hielt dagegen und kam in der zweiten Hälfte durch Konter immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Die endgültige und deutliche Entscheidung viel dann in der 88' Spielminute durch Noah Zinic aus einem Eckball heraus. In Summe ein mehr als verdienter Sieg und wichtige drei Punkte auf unserem Konto.

Landesliga West: SPG Innsbruck West : SV Innsbruck - 4:0 (3:0)

88 Noah Zinic 4:0

27 Alessio Auer 3:0

22 Alessio Auer 2:0

8 Paul Herzel 1:0

