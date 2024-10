Früher Doppelschlag beschert FC Zirl in Kellerduell ersten Saisonsieg

Im Kellerduell der Landesliga West setzte sich der FC Zirl mit 2:1 gegen die SVG Reichenau 1b durch und feierte den ersten Saisonsieg. Beide Teams, die sich am unteren Ende der Tabelle befinden, lieferten sich ein packendes Duell. Zirl dominierte die erste Halbzeit und legte den Grundstein für den Sieg mit zwei frühen Treffern. Trotz eines aufbäumenden SVG in der zweiten Hälfte reichte deren Kraftanstrengung nur für den Anschlusstreffer per Elfmeter. Das Spiel endete nach 93 intensiven Minuten mit einem knappen, aber verdienten Sieg für die Gastgeber.

Früher Zirler Doppelschlag

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigte der FC Zirl seine Entschlossenheit, als er mehrere vielversprechende Angriffe startete. In der 11. Minute fiel das erste Tor für Zirl, als Jakob Altenweisl nach einer Ecke am zweiten Pfosten cool ins lange Eck abschloss. Die Heimfans hatten kaum Zeit, sich zu beruhigen, als nur zwei Minuten später Marcel Unterluggauer den Ball nach einem hohen Pressing eroberte und mit einem präzisen Schuss ins lange Eck die Führung auf 2:0 ausbaute. Der nasse Rasen trug seinen Teil dazu bei, dass der Ball für Gästegoalie Lukas Wertschnig unhaltbar wurde.

In den folgenden Minuten hielt der FC den Druck aufrecht und hatte weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Doch sowohl die Verteidigung der Reichenauer als auch Torwart Wertschnig verhinderten weitere Treffer. Die Gäste kamen in der 16. Minute zu ihrem ersten Abschluss, der jedoch kein Problem für den Zirler Schlussmann, Benjamin Slatina, darstellte. Die Reichenauer fand langsam ins Spiel, doch zur Halbzeit stand es weiterhin 2:0 für die Hausherren.

Spannung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte präsentierte sich die SVG Reichenau deutlich aggressiver. Bereits in der 50. Minute kam Matteo Buratti zu einer guten Chance, die jedoch von FC-Keeper Slatina vereitelt wurde. Die Reichenauer erhöhten den Druck und bekamen in der 74. Minute die Gelegenheit, per Elfmeter zu verkürzen. Pascal Nagler trat an und verwandelte sicher unten links ins Eck zum 2:1.

Der Anschlusstreffer beflügelte die Gäste, die auf den Ausgleich drängten. Doch die Zirler Abwehr hielt stand und ließ keine weiteren Tore zu. Die Gastgeber verzeichneten noch einige Gelegenheiten durch Ecken, die jedoch nicht zum Erfolg führten. In der 93. Minute pfiff Schiedsrichter Schörkhuber schließlich ab und besiegelte den hart umkämpften 2:1-Sieg für den FC Zirl.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Huff1953 (5850 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Huff1953 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.