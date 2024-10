Zirl gewinnt Nachtrag gegen Reichenau II

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 18:33

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2024, wurde in der Landesliga West das Spiel der 6. Runde zwischen dem FC Raiffeisen Zirl und der SVG Reichenau II nachgetragen. In einem sehr rasanten Duell auf Augenhöhe konnte sich Zirl mit 2:1 durchsetzen. Nachgetragen wurde auch das Duell Matrei gegen Thaur. Am Ende sechs Treffer, die Tore beim 3:3 gleichmäßig verteilt. Drei sehr wichtige Punkte für Zirl, die nun mit einem Spiel weniger als Tabellenletzte nur mehr drei Punkte Rückstand auf Reichenau II und Innsbruck West haben.

Attraktiver Fußball von jungen Kickern

Zwei junge Mannschaften zeigen, dass es möglich ist, mit Eigenbauspielern in der Landesliga attraktiven Fußball zu spielen. Die erste Halbzeit war der FC Raiffeisen Zirl überlegen und konnte aus vielen Chancen zwei Tore machen. „Es müsste vier Null stehen, den Chancen nach“, meint Trainer Ervand „Eric“ Sukiasyian in der Halbzeitpause.

Das erste Tor geht nach einem Standard auf das Konto von Jakob Altenweisl, der trocken von der zweiten Stange einschiebt. Auch das zweite Tor geht auf das Konto von einem Eigenbauspieler, Marcel „Bulldoge“ Unterluggauer. Die SV Reichenau kam in der ersten Halbzeit zu keiner nennenswerten Chance, denn Benjamin Slatina, als jüngster Spieler auf dem Platz hielt den Kasten der Zirler sauber.

In der zweiten Halbzeit kam der erwartete starke Beginn der Reichenauer. Die starken Führungsspieler Emre Tahminci, Orhan Karademir (Kapitän) und Gideon Acheampong konnten mit ihrer Souveränität aber Schlimmeres verhindern. Viele gelbe Karten, nasser Platz und das bessere Ende für den FC Raiffeisen Zirl.

„Der Elfmeter war wie immer unnötig, ist aber dem enormen Kampfgeist geschuldet. Wir sind unendlich stolz, dass wir die drei Punkte endlich geholt haben“, meint Gerhard Gstettner, Obmann des FC Raiffeisen Zirl.

