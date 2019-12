Telfs war im Herbst 2019 der Zuschauermagnet in der Regionalliga Tirol

Details Montag, 23. Dezember 2019 21:13

Mehr Zuschauer – das war die Erwartungshaltung gegenüber der neuen Form der Regionalliga. Für die Regionalliga Tirol hat sich diese Erwartung zum Teil erfüllt, der Publikumsmagnet war ein Aufsteiger. Nahezu alle Heimspiele des SV Telfs landeten im Spitzenfeld puncto Zuschaueranzahl und am Ende gab es für Telfs einen Schnitt von 635 Zuschauern pro Spiel. Den Zuschauerrekord für eine Partie konnte aber der SC Sparkasse Imst an sich reißen – das Heimspiel am 9.11.19 hat 1000 Zuschauer angelockt. Auf den Plätzen Partien von Telfs. Gegen Imst am 1.9 900 Zuschauer, gegen Schwaz am 15.9. 800 Zuschauer und gegen Zirl am 18.8. 721 Zuschauer. Wacker II schafft den Besucherrekord am 11.8. gegen Imst mit 500 Zuschauern, Zirl gegen Telfs am 25.10. hatte die selbe Zuschauerzahl. Enttäuschend sicher die Zuschauerzahlen in Kufstein, Reichenau und Hall. Auch die Nummer eins des Grunddurchganges, Wörgl, kam nur auf einen Schnitt von 270 Zuschauern.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z9 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G Schn. MS 1 Telfs 9 600 620 400 721 900 800 670 450 550 5711 635 7 2 Imst 9 500 600 350 300 250 570 450 250 1000 4270 474 6 3 Schwaz 9 300 300 450 400 300 230 350 300 500 3130 348 2 4 Zirl 9 350 300 300 350 250 350 200 500 100 2700 300 9 5 Kitzbühel 9 400 150 400 300 450 200 200 250 340 2690 299 5 6 Wörgl 9 250 269 200 400 400 400 60 250 200 2429 270 1 7 Hall 9 250 150 250 85 400 270 250 300 450 2405 267 4 8 Reichenau 9 150 300 450 200 150 200 200 250 450 2350 261 3 9 Wacker II 9 200 500 300 150 300 120 300 250 125 2245 249 10 10 Kufstein 9 150 200 270 150 100 150 250 350 150 1770 197 8

