Erster Testspielsieg für Kirchbichl – gegen Kitzbühel!

Details Freitag, 28. Februar 2020 22:17

Der SV Kirchbichl hat sich in seiner Testspielserie einige schwere Brocken aus der Regionalliga Tirol vorgenommen und konnte nach einem Remis gegen Wörgl gegen Kitzbühel einen vollen Erfolg landen. Auch die nächste Partie ist ein Testduell mit einem Team der Regionalliga – dem FC Kufstein.

Starke zweite Hälfte von Kirchbichl

Franz Hechl, SV Kirchbichl: „Gegen das Regionalliga Tirol Ensemble vom FC Kitzbühel feiert unsere Mannschaft einen hochverdienten Sieg, der bei besserer Chancenauswertung sogar noch höher ausfallen hätte können. Wir konnten uns sogar den Luxus leisten, einen Elfmeter zu verschießen. Kitzbühel startet standesgemäß mit viel Tempo in die Partie und geht auch bald mit 1:0 in Führung. Danach müssen wir noch ein zwei brenzlige Situationen überstehen. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit bekommen wir das Spiel aber immer besser in Griff und können vor der Halbzeit noch ausgleichen.

In Halbzeit zwei spielt eigentlich nur mehr unsere Mannschaft. Mit einem Doppelpack ziehen wir verdient auf 3:1 davon und haben in Folge noch sehr gute Konterchancen. Kitzbühel kann eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich werden. Ein tolles Startdebüt feiert unser siebzehnjähriges Tormannjuwel Nico Vonbun, der den kranken Rudi Obernauer im SVK-Kasten glänzend ersetzt!

Man soll die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen zwar nicht überbewerten, ein 1:1 gegen Wörgl und ein Sieg gegen Kitzbühel sind aber sehr vielversprechend. Nur nicht nachlassen - weiter so! Nächsten Samstag, dem 7.3.20, messen wir uns mit dem nächsten Regionalligisten auswärts in Kufstein - Anstoß 14:15 Uhr - geplant auf Rasen am Schulsportplatz!"

SV Kirchbichl vs. FC Kitzbühel 3:1 (1:1)



Tore für den SVK: Nico Jamnig (34.), Christoph Hechenbichler (52.) und Ilario Amendola (61.)

SV Kirchbichl: Vonbun; Told, Heim, Fuchs (62. Keskin), Molnar (75. Hagleitner); Konrad (46. Hechenbichler), Stampfl (71. Catana), Peer, Hechl; Jamnig, Taxacher (57. Amendola)

