Martin Struggl und Florian Patterer, SV Telfs: „Momente, für die man als Fußballer lebt!“

Extrem wichtig für zwei wichtige Spieler des SV Telfs ist es im Interview mit Ligaportal.at sich ganz ausdrücklich bei den Fans zu bedanken. Ein volles Haus am Emat – das sind die Momente, die man als Fußballer so richtig genießen kann. Die Meisterschaft der Regionalliga Tirol könnte aber oben und unten eine ganz enge Sache im Frühjahr 2020 werden. Telfs hat am ersten Märzwochenende wieder getestet – 4:2 gegen Reutte. Die Torschützen für Telfs waren Marvin Kranebitter, Tobias Kranebitter, Schreter und Wendl. Und nun stehen zwei ganz wichtige Kicker des SV Telfs im Mittelpunkt - Martin Struggl und Florian Patterer.

Mehr Spaßsache als Geldsache

Martin Struggl: „Ich bin dreißig Jahre alt und spiele seit 1994 für den SV Telfs. Bin Telfs immer treu geblieben!

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: so schnell wie möglich, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Titelfavoriten: In der Europa League hat es sich ja für RB Salzburg leider schon erledigt, dem LASK traue ich nach den bisherigen Vorstellungen das Viertelfinale zu – vor der Auslosung. Aber klar – gegen Manchester United wird es extrem schwer. Beim Nationalteam Endrunde EM bin ich sehr optimistisch, Achtelfinale muss man eigentlich schaffen, Halbfinale ist möglich.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: verletzungsfrei bleiben

Vorbild als Fußballer: Giorgio Chiellini, Fabio Cannavaro

Persönliche Ziele für die Zukunft: gesund bleiben, Juventus Turin die CL gewinnen sehen

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Der Fußball im Tiroler Unterhaus sollte wieder mehr zur „Spaßsache“, anstatt zur „Geldsache“ werden!

Sonstige Hobbies außer Fußball: Familie, Wein

Großes Idol allgemein: Alessandro Del Piero

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: „Gladiator“, Liam Neeson

Und ganz wichtig: Ich darf mich bei all unseren großartigen Fans für die lautstarke Unterstützung bedanken. Wahnsinn was am Emat Spiel für Spiel abgeht. DANKE!

Wird eine ganz enge Kiste – das Frühjahr 2020!

Florian Patterer: „ich bin vierundzwanzig Jahre alt und spiele seit Sommer 2019 für den SV Telfs. Meine fußballerische Ausbildung startete bei der SPG Mieminger Plateau, später dann die AKA Tirol. Erste Kampfmannschaftserfahrungen erfuhr ich bei der SPG Silz/Mötz, wo ich vier Jahre spielte. Dann drei Jahre beim SC Imst, ein Jahr bei den WSG Amateuren und nun ist meine Heimat der Telfer Emat beim SV Telfs.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Aufgrund der Punkteteilung wird das Frühjahr eine ganz enge Kiste werden, sowohl nach unten als auch nach oben. Deswegen gibt es aus meiner Sicht auch keinen ganz klaren Titelfavoriten in unserer Liga. Für uns wird es wichtig sein gut ins Frühjahr zu starten und dann von Spiel zu Spiel weiter zu schauen. Mit unseren großartigen Fans im Rücken bin ich mir jedoch sicher, dass wir im Frühjahr eine sehr gute Rolle spielen werden.

Titelfavoriten: Red Bull Salzburg in der tipico Bundesliga, jedoch wird das ein sehr interessanter Zweikampf mit dem LASK werden. Dem LASK hätte ich in der Europa League das Viertelfinale zugetraut – jetzt geht es aber gegen Manchester United. RB Salzburg habe ich im Halbfinale gesehen – das Aus kam früh! Für das Nationalteam muss bei der EM Endrunde das Ziel sein auf jeden Fall die Vorrunde zu überstehen und dann ist alles möglich!

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Das Wichtigste ist gesund zu bleiben und mit meinen Freunden Spaß am Kicken zu haben. Außerdem will ich als Führungsspieler vorangehen!

Vorbild als Fußballer: Zinedine Zidane

Vorbild im Leben: Meine Eltern

Persönliche Ziele für die Zukunft: Weiterhin mit der gleichen Lebensfreude weiter zu leben und positiv in die Zukunft zu blicken

Sonstige Hobbies außer Fußball: Zeit mit meinen wichtigsten Menschen zu verbringen

Lieblingsmusik: Deutsch-Rap

Und ganz wichtig: Ein riesengroßes Dankeschön geht an unsere Fans, die uns sowohl daheim als auch auswärts immer zahlreich und tatkräftig unterstützen. Wir hatten im Herbst einen Zuschauerschnitt von knapp 650 Zuschauern pro Heimspiel und es ist eine unglaubliche Motivation, wenn wir bei uns am Telfer Emat einlaufen und auf ein vollgefülltes Areal blicken können. Das sind Momente, für die man als Fußballer lebt. Ich kann für meine ganze Mannschaft sprechen: Wir freuen uns riesig, wenn es in knapp einem Monat wieder losgeht!“

