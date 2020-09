Neuer Trainer in Schwaz!

Details Dienstag, 01. September 2020 13:18

Vollkommen überraschend ist es beim SC Eglo Schwaz mit September zu einer Änderung auf der Trainerbank gekommen. Georg Saringer, Trainer seit Juli 2020, wurde - wie auch die Mannschaft - von der Änderung puncto Chefcoach ziemlich überrascht.

Akif Güclü übernimmt!

Mit 1. September leitet Akif Güclü das Training des SC Schwaz und wird die Mannschaft in der Meisterschaft der Eliteliga weiter betreuen. Bereits das erste Spiel ein echter Kracher – am kommenden Samstag, dem 5. September 2020, geht es auswärts gegen Kufstein, die ja mit Jasmin Omahic ebenfalls einen neuen Cheftrainer haben. Am 8. September die Heimpremiere von Akif Güclü – um 19 Uhr steht das Nachtragsspiel der sechsten Runde gegen die Haller Löwen auf dem Programm – also jener Mannschaft, die Akif Güclü über Jahre als Trainer betreut hat.

Akif Güclü zu seiner neuen Aufgabe: „Schwaz ist auf mich zugekommen, ich hatte aber auch eine weitere Option. Habe mich dann für Schwaz entschieden, aber das war keine Entscheidung gegen den anderen Verein. Schwaz ist ein sehr gut aufgestellter Verein und die Mannschaft hat viel Potential. Ich war ja jetzt seit März 2020 nicht mehr aktiv und ich brenne jetzt so richtig für die neue Aufgabe. Am 1. September werde ich erstmals das Training leiten!“

