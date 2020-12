Grunddurchgang der Regionalliga Tirol soll am 13. März 2021 abgeschlossen sein!

Details Freitag, 04. Dezember 2020 18:10

Der Spielplan steht – das große Fragezeichen ist und bleibt allerdings die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Nachtragsspiele des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol wurden für Februar und März 2021 terminisiert. Zunächst werden die Nachtragsspiele bis Runde siebzehn nachgetragen – am 13. März 2021 soll die Finalrunde achtzehn gespielt werden. Die beiden Topteams qualifizieren sich für das Play-Off der Regionalliga West, die restlichen spielen in der Regionalliga Tirol weiter – gegen den Abstieg und am anderen Ende der Tabelle wohl um einen Fixplatz im Uniqa ÖFB Cup 2021/22.

Wörgl gegen Kufstein und Kufstein gegen Wörgl sind wohl die richtungsweisenden Partien!

Wörgl gegen Kufstein am 20.2. und das Rückspiel am 27.2.2021 werden eine ganz wichtige Frage beantworten – kann Wörgl die fünf Punkte Rückstand auf Kitzbühel gut machen? Rein nach Verlustpunkten ist ja Wörgl der Tabellenführer, Kitzbühel hat aber schon die Punkte im Sack. Kufstein muss gegen Wörgl wohl mindestens vier Punkte machen um noch ein reale Chance auf die Top-2 zu haben.

Ein weiteres Schlüsselspiel wird am 27.2. angepfiffen – Imst gegen Kitzbühel. Holt Kitzbühel einen Dreier, wäre das wohl schon die halbe Miete auf das Play-Off. Für Reichenau wäre ein Dreier bei Wacker II Pflicht um noch an die Top-2 heran zu kommen.

Drei weitere nachtragspartien am 6.3.2021. Imst gegen Kufstein wird da wohl eine vorentschiedende Partie sein – es könnte da bereits um eine fixe Play-Off Qualifikation gehen.

Das Showdown ist dann für den 13.3.2021 geplant – die komplette 18. Runde des Grunddurchganges. Es gibt keine direkte Partie zwischen den heißesten Play-Off Anwärtern Kitzbühel, Imst, Wörgl und Kufstein. Imst in Hall und Wörgl in Telfs mit guten Chancen auf einen vollen Erfolg. Kitzbühel muss in Reichenau wohl die schwierigste Aufgabe meistern – falls nicht schon vorher ein Platz unter die Top-2 mathematisch fixiert wurde.

Der Spielplan im Detail

Samstag, 20.2.2021

Runde 6 SC Eglo Schwaz – SV Hall

Runde 8 SV Wörgl – FC Kufstein

Samstag, 27.2.2021

Runde 10 FC Kufstein – SV Wörgl

Runde 14 Wacker Innsbruck II – SVG Reichenau

Runde 14 SC Sparkasse Imst – FC Eurotours Kitzbühel

Runde 15 SV Hall – SC Eglo Schwaz

Mittwoch, 3.3.2021

Runde 13 SVG Reichenau – SC Eglo Schwaz

Runde 17 FC Wacker Innsbruck II – SV Hall

Samstag, 6.3.2021

Runde 14 WSG Swarovski Tirol Amateure – SV Wörgl

Runde 16 FC Wacker Insnbruck II – SC Eglo Schwaz

Runde 16 SC Sparkasse Imst – FC Kufstein

Samstag, 13.3.2021

Runde 18 SC Eglo Schwaz – WSG Swarovski Tirol Amateure

Runde 18 FC Kufstein – FC Wacker Innsbruck II

Runde 18 SV Hall – SC Sparkasse Imst

Runde 18 SV Telfs – SV Wörgl

Runde 18 SVG Reichenau – FC Eurotours Kitzbühel