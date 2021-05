100 Jahre SC Schwaz – Feierlichkeiten verschoben!

Details Samstag, 15. Mai 2021 17:59

Es ist schon bitter wenn man hundert Jahre wird und man kann dieses Jubiläum nicht richtig feiern. So wie es allen Österreichern in den letzten 15 Monaten gegangen ist, geht es auch dem SC Eglo Schwaz, der am 14. Mai 2021 hundert Jahre alt geworden ist. Man will aber möglichst schnell, angepasst an die Regelungen, nachfeiern. Zunächst heisst es aber auch warten wie der Verband nun konkret weiter vorgehen will. Der TFV ist der letzte Landesverband in Österreich, der sich noch nicht konkret festgelegt hat, ob die Hinrunde fertig gespielt wird und es damit dann zu einer Wertung kommt. Für die Regionalliga Tirol hat ja das nur die Auswirkung die Teams mit einer fixen Qualifikation für die erste Runde des ÖFB Cup 21/22 zu ermitteln und eventuell Absteiger festzulegen. Die Premiere des Regionallliga West Play-Off ist ja wieder den Corona Maßnahmen zum Opfer gefallen, es geht im dritten Versuch im Herbst wieder mit der Regionalliga Tirol, Regionalliga Salzburg und Eliteliga Vorarlberg los. Natürlich muss auch geklärt werden, ob es Aufsteiger aus der Tirol Liga geben wird. Dazu muss aber, laut Festlegung vor dem Start der Saison 20/21, die Hinrunde beendet werden.

Corona verhindert vorerst große Feierlichkeiten

Schwaz feiert am 14. Mai 2021 sein 100 jähriges Bestehen! Ein Jubiläum, das wikrlich nicht alltäglich ist. Durch die ja nach wie vor herrschenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie mussten sämtliche Planungen zu diesem Festtag gestrichen oder vorerst beiseite gelegt werden.

"Wir werden sicher in den nächsten Wochen versuchen das große Jubiläum doch mit der einen oder anderen Aktion hochzuhalten. Leider sind die Planungen, welche schon 2019 begannen, durch Covid derzeit nicht umzusetzen", so Obmann Bernhard Holaus. Holaus weiter: „Nichts desto trotz wird dieser große Tag uns in den kommenden Monaten begleiten, denn 100 Jahre muss man feiern!“

Zahlreichen Topplatzierungen in diversen Ligen, vier Siege im Tirol Cup errungen, das ist die Erfolgsbilanz seit 1921! Aber auch so mancher Spieler verließ unseren Verein und zog aus um Profi zu werden!

Der Vorstand des SC Eglo Schwaz bedankt sich auf seiner homepage bei allen Funktionären, Trainern, Spiler in KM und im nachwuchs, Mitgliedern, Helfern, Gönnern, Sponsoren und natürlich bei allen Fans für die Unterstützung!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?