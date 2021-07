Imst holt Ex-Profi von Wacker Innsbruck!

Details Donnerstag, 01. Juli 2021 02:32

Der SC Sparkasse Imst rüstet weiter für die Ende Juli beginnende neue Saiosn 21/22 der Regionalliga Tirol auf. Eine höchst interessante Zwölferliga erwartet die Fans, die beiden Erstplatzierten sollten dann endlich mal in das Play-Off der Regionalliga West wechseln können, das ja zweimal dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen ist. Kitzbühel, Wörgl, Imst, Kufstein, Reichenau. Wacker II, Schwaz, Tirol Amateure, Telfs, Hall und die beiden Aufsteiger der Tirol Liga Fügen und SV Innsbruck garantieren äußerst attraktiven Fußball. Imst hat puncto Kader noch einmal ordentlich nachgelegt – mit Armin Hamzic stößt ein sehr starker und erfahrenes Bundesliga-Kicker zur Mannschaft.

Ruhe und Stabilität im Spiel

Mehr Mit Armin Hamzic kommt ein sehr erfahrener Spieler zum SC Sparkasse Imst 1933, veremeldet der SC Imst am letzten Junitgag 2021. Der Innsbrucker macht seine schulische Ausbildung in Imst fertig und kennt den Club aus der Velly Arena Imst Tirol von den Begegnungen mit FC Wacker Innsbruck 2 in der Regionalliga Tirol. Er durchlief die Akademie Tirol und wurde auch bei Rapid in der Jugend ausgebildet. Zur Höchstform lief er bei den Profis des FC Wacker Innsbruck in der 1. und 2. Bundesliga auf.

Armin Hamzic: „Ausschlaggebend für den Wechsel nach Imst war meine Ausbildung, die ich im IT-Kolleg bestreiten werde. Alle Angebote aus dem Raum Innsbruck und Unterland schlug ich deshalb aus. Zudem taugt mir die Spielweise dieser Mannschaft. Ich kenne die Mannschaft von den schmerzlichen Begegnungen mit den Wacker Fohlen. Ich möchte mich schnell integrieren, die Spielphilosphie aufsaugen und meine Leistungen im Team bringen.“

Imst Coach Herbert Ramsbacher: „Mit Armin Hamzic stößt ein erfahrener Mann von Wacker Innsbruck II zu unserem Team. Ich bin überzeugt, dass er eine Führungsrolle einnehmen kann und durch seine Qualitäten unserem Spiel mehr Ruhe und Stabilität verleihen wird.“