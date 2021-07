Jede Menge Kracher beim Testspielfinale der Regionalliga Tirol!

Details Freitag, 09. Juli 2021 00:51

Am 23. Juli 2021 startet die Regionalliga Tirol in die Saiosn 21/22 – Schwaz gegen Hall wird um 19 Uhr angepfiffen. Vorab gibt es aber noch einige höchst interessante Testspiele, die die zwölf Mannschaften auf die sicherlich sehr spannende Saison vorbereiten sollen. Nachfolgend die chronologische Auflistung – es ist auch eine internationale Begegnung dabei. Wacker Innsbruck II wird am 21. Juli den FC Genua fordern.

Freitag, 9. Juli 2021

FC Kufstein – SC Kundl

Kufstein Arena, 19 Uhr

SC Sparkasse Imst – Emma & Eugen DSV

Velly Arena Imst, 19 Uhr

FC Eurotours Kitzbühel – FC Pinzgau Saalfelden

Uttendorf, 19:15 Uhr

Samstag, 10. Juli 2021

SC Sparkasse Imst – SW Bregenz

ImmoAgentur Stadion Bregenz, 17 Uhr

SVG Reichenau – SC Mils

Sportplatz Mils, 18 Uhr

SC Eglo Schwaz – SPG Silz/Mötz

Silberstadt Arena Schwaz, 18 Uhr

SV Telfs – FC Koch Türen Natters

Sportplatz Telfs Emat, 18 Uhr

SV Hall – SV Raika Kolsass/Weer

Sportplatz Kolsass, 18 Uhr

Dienstag, 13. Juli 2021

SC Sparkasse Imst – SV Bäcker Ruetz Kematen

Velly Arena Imst, 19 Uhr

SV Telfs – SC Mils

Sportplatz Telfs Emat, 19 Uhr

SV Fügen – SV Weerberg

Sportplatz Fügen, 19:30 Uhr

Freitag, 16. Juli 2021

FC Kufstein – FC Liefering

Akademie Liefering, Platz 2, 18 Uhr

SV Hall – FC Volders

Sportplatz Volders, 19 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021

FC Wacker Innsbruck II – SPG Silz/Mötz

Sportplatz Silz, 18 Uhr

SV Telfs – SV Reutte

Sportplatz Telfs Emat, 19 Uhr

Dienstag, 20. Juli 2021

SV Telfs – Völser SV

Sportplatz Telfs Emat, 19 Uhr

Mittwoch, 21. Juli 2021

FC Wacker Innsbruck II – FC Genua

Sportplatz Neustift, 18 Uhr