Torschützenwertung Tirol Herbst 2021

Details Samstag, 15. Januar 2022 01:01

Der beste Knipser im Herbst 2021 in Tirol kommt aus der 1. Klasse West. Alexander Schaber von der SPG Mieminger Plateau sorgt für die beiden Bestmarken. 27 Treffer und 2,18 Tore pro Spielstunde – das ist der ganz klare erste Platz. Dann wird es deutlich enger. Christian Landl von Stans bringt es in der 1. Klasse Ost auf vierundzwanzig Treffer und 1,33 Tore pro Spielstunde. Ebenfalls am Podest Simon Schlichtherle von der SPG Lechtal. Er sorgte für den Bestwert an Toren in der Bezirksliga West mit vierundzwanzig Treffern und 1,27 Toren pro Spielstunde. Ein Spitzenergebnis puncto Effektivität schafft auch Elias Bozic von Stans – sieben Treffer in 326 Minuten. In der Gesamtwertung unter den Top-6 außerdem Robert Hupf von Pillerseetal II, Belmin Majetic von Kundl II und Lucas Thaler von Wildschönau, der sich den sechsten Platz mit Thomas Gwiggner von Westendorf II teilt.

Einsatz Platz Platz Platz Liga Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1W 1 Alexander Schaber Mieminger 27 742 2,18 1 1 1 1O 2 Christian Landl Stans 24 1080 1,33 2 2 2 BLW 3 Simon Schlichtherle Lechtal 24 1135 1,27 2 4 3 2O 4 Robert Hupf Pillerseetal II 21 1253 1,01 4 10 7 2M 5 Belmin Majetic Kundl II 16 838 1,15 10 5 7,5 BLO 6 Lucas Thaler Wildschönau 16 840 1,14 10 6 8 2O 6 Thomas Gwiggner Westendorf II 18 1095 0,99 5 11 8 GLW 8 Manuel Weichselbraun Götzens 17 1080 0,94 7 12 9,5 LLW 9 Matthias Mayerhofer Stubai 17 1139 0,90 7 14 10,5 BLW 10 Nico Strobl Rum 16 1049 0,92 10 13 11,5 BLO 11 Harald Vcelar Bad Häring 16 1113 0,86 10 18 14 TL 11 Ertugrul Yildirim Silz/Mötz 18 1350 0,80 5 23 14 1W 13 Christian Pöham Mieminger 14 990 0,85 16 19 17,5 2M 14 Stefan Tipotsch Tux 14 1055 0,80 16 23 19,5 BLO 15 Maximilian Moser Brixlegg 11 591 1,12 34 7 20,5 GLW 16 Simon Scheiber Umhausen 11 624 1,06 34 9 21,5 BLW 16 Andreas Gritsch Sölden 14 1068 0,79 16 27 21,5 1W 18 Andre Lassnig Lechaschau 14 1074 0,78 16 28 22 1W 19 Elias Schlögl Sellraintal 13 971 0,80 22 23 22,5 TL 20 Christoph Eller IAC 16 1350 0,71 10 37 23,5 RLT 20 Rio Nitta Wacker II 16 1361 0,71 10 37 23,5 1O 22 Muhammed Domurcuk Reith/Kitzbühel 11 733 0,90 34 14 24 RLT 22 Can Alak Telfs 17 1481 0,69 7 41 24 BLO 24 Nebojsa Vukovic Kitzbühel II 12 870 0,83 28 21 24,5 GLO 24 Kilian Zierhofer Breitenbach 14 1133 0,74 16 33 24,5 BLO 26 Christoph Waldner Erl 11 749 0,88 34 16 25 BLW 27 Raphael Rauch Wacker Innsbruck 1c 12 949 0,76 28 30 29 LLW 27 Nicolas Jäkel Oberperfuss 13 1079 0,72 22 36 29 LLO 29 Patrik Delic Buch 12 964 0,75 28 31 29,5 TL 30 Stefan Milenkovic Union Innsbruck 11 853 0,77 34 29 31,5 GLW 31 Andreas Kofler Oberhofen 13 1145 0,68 22 44 33 1W 32 Luca Jozwowski Zugspitze 12 1035 0,70 28 39 33,5 GLW 33 Raphael Wendl Inzing 13 1165 0,67 22 46 34 2M 34 Franz Pair Hippach II 9 500 1,08 63 8 35,5 GLW 34 Florian Berger Arlberg 10 747 0,80 48 23 35,5 1O 36 Tarkan Akbulut WSG Tirol 1c 11 949 0,70 34 39 36,5 RLT 37 Bojan Margic Wörgl 11 955 0,69 34 41 37,5 TL 37 Martin Angerer Mils 13 1199 0,65 22 53 37,5 2M 39 Michael Eberharter Mayrhofen II 11 987 0,67 34 46 40 LLW 40 Simon Zangerl Landeck 12 1121 0,64 28 54 41 LLW 41 Ramo Buljubasic Innsbruck West 11 1001 0,66 34 49 41,5 GLW 41 Lukas Höllrigl Stams 11 1004 0,66 34 49 41,5 1O 41 Andreas Bauer Ellmau 11 1005 0,66 34 49 41,5 BLW 44 Simon Ribis Telfs II 9 653 0,83 63 21 42 1O 45 Gerhard Hainz Uderns 12 1170 0,62 28 58 43 2M 46 Stefan Heel Kundl II 10 876 0,68 48 44 46 RLT 46 Paolino Bertaccini Wacker II 11 1070 0,62 34 58 46 1O 48 Stefan Salvenmoser Achensee 10 891 0,67 48 46 47 2W 49 Mathias Lenz Zams II 10 906 0,66 48 49 48,5 BLW 49 Marcel Föger Rum 11 1077 0,61 34 63 48,5 1W Daniel Strauss Lechaschau 9 740 0,73 63 35 49 GLW Michael Simic Axams/Grinzens 10 938 0,64 48 54 51 LLW Christian Auer Absam 10 966 0,62 48 58 53 1W Marco Wegscheider Sellraintal 10 972 0,62 48 58 53 RLT Dominik Stroh-Engel Kufstein 14 1589 0,53 16 94 55 1O Fabian Kellner WSG Tirol 1c 10 977 0,61 48 63 55,5 GLW Mathias Walch Pitztal 10 977 0,61 48 63 55,5 TL Axel Krimbacher SK St. Johann 10 980 0,61 48 63 55,5 RLT Rene Prantl Imst 13 1440 0,54 22 89 55,5 TL Peter Kostenzer Münster 11 1150 0,57 34 79 56,5 2W Mathias Kathrein Fliess 8 640 0,75 84 31 57,5 2W Nico Gastl Längenfeld II 8 651 0,74 84 33 58,5 RLT Justin Forst Tirol Amateure 9 848 0,64 63 54 58,5 1O Elias Bozic Stans 7 326 1,29 115 3 59 BLO Thomas Schwaighofer Erl 8 693 0,69 84 41 62,5 RLT Julius Perstaller Telfs 9 880 0,61 63 63 63 TL Valentin Spörk Mils 9 889 0,61 63 63 63 LLO Fabian Rieder Stumm 10 1077 0,56 48 82 65 2W Daniel Krabichler Pitztal II 9 893 0,60 63 71 67 1W Nikolaj Gredler Oberes Gericht 9 900 0,60 63 71 67 1O Cihat Mutlu Stans 7 498 0,84 115 20 67,5 BLW Florian Moser Navis 9 916 0,59 63 73 68 LLW Simon Laimgruber Absam 8 771 0,62 84 58 71 1W Lukas Stöckl Prutz/Serfaus II 9 950 0,57 63 79 71 GLW Andreas Tinkl Rietz 10 1125 0,53 48 94 71 2M Marc Rimml IBW II 10 1138 0,53 48 94 71 GLW Thomas Gufler Umhausen 8 788 0,61 84 63 73,5 1W Mujo Cosic Ried 9 977 0,55 63 85 74 LLO Leonhard Kröll Mayrhofen 9 978 0,55 63 85 74 1O Ferenc Rideg Kirchbichl II 9 979 0,55 63 85 74 1W Martin Müller Nassereith 9 990 0,55 63 85 74 1W Anas Aadan Union Innsbruck II 9 1005 0,54 63 89 76 BLO Matthias Taxacher Aschau 10 1170 0,51 48 105 76,5 LLO Martin Knauer Mayrhofen 8 819 0,59 84 73 78,5 LLW Philipp Andrä Oberperfuss 9 1010 0,53 63 94 78,5 BLO Marcel Krimbacher Bad Häring 8 821 0,58 84 76 80 1W Remo Fioresi SVI II 9 1040 0,52 63 102 82,5 2W Marcel Kuen Längenfeld II 6 411 0,88 150 16 83 LLW Daniel Beer Landeck 8 855 0,56 84 82 83 BLO Josef Thumer Schlitters 9 1058 0,51 63 105 84 TL Nico Jamnig Kirchbichl 9 1067 0,51 63 105 84 TL Mario Angerer Mils 7 652 0,64 115 54 84,5 1O Josef Neid Uderns 7 688 0,61 115 63 89 GLO Selcuk Temiz Jenbach 8 898 0,53 84 94 89 RLT Philipp Thurnbichler Reichenau 9 1111 0,49 63 115 89 RLT Andreas Wörndl Kitzbühel 10 1400 0,43 48 133 90,5 GLO Maurice Taye Westendorf 7 717 0,59 115 73 94 2O Patrick Hager SK St. Johann II 9 1205 0,45 63 125 94 TL Matej Dretvic Kematen 8 933 0,51 84 105 94,5 2W Stefan Glenda Landeck II 8 935 0,51 84 105 94,5 LLO Matthias Eberharter Hippach 8 942 0,51 84 105 94,5 2M Yannik Lintner Volders II 8 944 0,51 84 105 94,5 LLW Mathias Wörle Vils 8 980 0,49 84 115 99,5 BLO Predrag Keser Fügen II 8 1027 0,47 84 119 101,5 1O Manuel Person Hall II 7 783 0,54 115 89 102 2M Robert Kindl Stubai II 7 784 0,54 115 89 102 GLO Alexander Anfang Finkenberg 8 1050 0,46 84 123 103,5 LLO Josip Filipovic Mayrhofen 7 790 0,53 115 94 104,5 1O Elias Rothmair Hochfilzen 8 1066 0,45 84 125 104,5 GLO Florian Lechner Weerberg 8 1084 0,44 84 129 106,5 BLO Sebastian Slak Wörgl II 8 1097 0,44 84 129 106,5 2W Rene Zangerle Fliess 7 811 0,52 115 102 108,5 2O Branko Zdjelar Oberndorf 7 815 0,52 115 102 108,5 TL Manuel Eiterer Mils 8 1118 0,43 84 133 108,5 BLW Manuel Moser Navis 8 1118 0,43 84 133 108,5 LLW Thomas Schmid Landeck 7 819 0,51 115 105 110 2O Johannes Birbamer Söll II 6 622 0,58 150 76 113 2O Stefan Pfannhauser SK St. Johann II 6 625 0,58 150 76 113 TL Stefan Rangger Kundl 8 1142 0,42 84 142 113 BLO Thomas Steffl Kössen 8 1145 0,42 84 142 113 GLO Tobias Noggler Langkampfen 8 1153 0,42 84 142 113 LLO Manuel Einwallner Mayrhofen 8 1156 0,42 84 142 113 LLW Oleg Weber Reutte 7 840 0,50 115 113 114 GLW Patrick Falkner Stams 6 630 0,57 150 79 114,5 1O Hami Karahasanoglu Stans 8 1165 0,41 84 146 115 BLW Kevin Tilg Imst II 6 643 0,56 150 82 116 1W Daniel Krabichler Nassereith 7 896 0,47 115 119 117 1W Sandro Westreicher Oberes Gericht 7 896 0,47 115 119 117 1W Nico Eiter St. Leonhard 7 900 0,47 115 119 117 BLW Marcel Maier Sölden 7 915 0,46 115 123 119 LLO Patrick Höllwarth Stumm 8 1225 0,39 84 154 119 BLO Gerhard Bletzacher Alpbach 6 663 0,54 150 89 119,5 2M Alessio Auer IBW II 7 940 0,45 115 125 120 BLW Thomas Jud Rum 6 678 0,53 150 94 122 2W Andreas Schöpf Fliess 6 679 0,53 150 94 122 2O Franz Schaufler Söll II 7 951 0,44 115 129 122 GLO Michael Schweinberger Zell am Ziller 7 962 0,44 115 129 122 BLW Jonas Haider Lechtal 7 976 0,43 115 133 124 GLO Thomas Schwarz Vomp 7 984 0,43 115 133 124 TL Maximilian Plattner Kematen 8 1310 0,37 84 168 126 RLT Stephan Kuen Fügen 8 1346 0,36 84 169 126,5 TL Peter Westreicher Prutz/Serfaus 8 1350 0,36 84 169 126,5 GLO Maximilian Schneeberger Zell am Ziller 7 1014 0,41 115 146 130,5 LLW Fabian Birschner Längenfeld 7 1016 0,41 115 146 130,5 GLW Martin Zangerle Paznaun 7 1026 0,41 115 146 130,5 1W Paul Heel SVI II 6 726 0,50 150 113 131,5 LLW Lukas Schnegg Schönwies 6 752 0,48 150 117 133,5 2O Ado Muminovic Söll II 6 756 0,48 150 117 133,5 LLO Michael Grahammer Brixen 7 1059 0,40 115 152 133,5 2O Markus Trixl Pillerseetal II 7 1064 0,39 115 154 134,5 GLO Thomas Schneeberger Finkenberg 7 1067 0,39 115 154 134,5 GLO Johannes Unterlechner Weerberg 7 1069 0,39 115 154 134,5 LLW Marco Klingenschmid Schönwies 7 1076 0,39 115 154 134,5 LLO Josef Präauer Söll 7 1080 0,39 115 154 134,5 LLW Matthias Ennemoser Längenfeld 7 1086 0,39 115 154 134,5 RLT Mario Kleinlercher Reichenau 8 1478 0,32 84 185 134,5 TL Cendrim Jahaj Völser SV 6 796 0,45 150 125 137,5 LLW Philipp Schafferer Wipptal 6 842 0,43 150 133 141,5 GLW Marcel Herz Haiming 6 842 0,43 150 133 141,5 1O Ozan Özdemir Going 6 845 0,43 150 133 141,5 BLO Sebastian Maier Erl 6 847 0,43 150 133 141,5 BLO David Kröll Ried/K. 7 1155 0,36 115 169 142 LLW Daniel Fischnaller Schönwies 6 873 0,41 150 146 148 GLW Matteo Buratti Reichenau II 6 879 0,41 150 146 148 TL Luka Dzidziguri Silz/Mötz 7 1328 0,32 115 185 150 GLO Süleyman Ünal Jenbach 6 900 0,40 150 152 151 GLW Lukas Rohracher Haiming 6 915 0,39 150 154 152 RLT Boris Juric Tirol Amateure 6 924 0,39 150 154 152 RLT Yigit Baydar Hall 7 1391 0,30 115 192 153,5 RLT Johannes Kinzner Schwaz 7 1605 0,26 115 197 156 LLO Lukas Scheidnagl Schwoich 6 938 0,38 150 163 156,5 GLO Christoph Winkler Langkampfen 6 938 0,38 150 163 156,5 2O Tim Wartenberger Kirchberg II 6 940 0,38 150 163 156,5 LLO Maximilian Aschaber Brixen 6 954 0,38 150 163 156,5 GLW Andreas Kathrein Paznaun 6 960 0,38 150 163 156,5 GLW Mathias Gstrein Axams/Grinzens 6 1022 0,35 150 172 161 TL Sam Abfalterer Kematen 6 1026 0,35 150 172 161 2M Josef Geisler Tux 6 1036 0,35 150 172 161 GLW Leo Walter Paznaun 6 1053 0,34 150 175 162,5 BLO Friedrich Geisler Ried/K. 6 1058 0,34 150 175 162,5 TL Mehmet Durmus Silz/Mötz 6 1065 0,34 150 175 162,5 TL Marco Brindlinger Völser SV 6 1067 0,34 150 175 162,5 BLO Christoph Notdurfter Kitzbühel II 6 1078 0,33 150 179 164,5 2M Gerhard Lechner Münster II 6 1080 0,33 150 179 164,5 GLO Mario Gruber Zell am Ziller 6 1080 0,33 150 179 164,5 RLT Sebastian Slak Wörgl 6 1097 0,33 150 179 164,5 RLT Marvin Kranebitter Telfs 6 1097 0,33 150 179 164,5 BLO Alexander Kohler Fügen II 6 1103 0,33 150 179 164,5 2O Matthias Wurzenrainer Westendorf II 6 1125 0,32 150 185 167,5 BLW Daniel Gschwentner Rum 6 1150 0,31 150 188 169 2O Florian Obwaller Pillerseetal II 6 1152 0,31 150 188 169 BLW Yervand Sukiasyan Wacker Innsbruck 1c 6 1154 0,31 150 188 169 LLO Stefan Bucher Brixen 6 1170 0,31 150 188 169 RLT Marvin Schöpf Wörgl 6 1265 0,28 150 193 171,5 RLT Daniel Wurnig Kufstein 6 1309 0,28 150 193 171,5 RLT Michael Knoflach Schwaz 6 1329 0,27 150 195 172,5 RLT Sinan Bicer Wörgl 6 1345 0,27 150 195 172,5 RLT Florian Binder Hall 6 1467 0,25 150 198 174

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

