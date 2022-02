Testspielsiege für Kitzbühel, Fügen, Kufstein, Wörgl und Reichenau!

Details Sonntag, 06. Februar 2022 00:29

Am ersten Februarwochenende ist im Tiroler Unterhaus die Testspielsaison mit voller Wucht gestartet. Die Vertreter der Regionalliga Tirol wurden dabei in erster Linie von Mannschaften aus der Tirol Liga gefordert, die Regionalligateams haben sich aber am Ende durchgesetzt. Kitzbühel gewinnt 4:2 gegen Kirchbichl, Fügen gegen Mayrhofen 5:3, Kufstein gegen Münster 4:2, Wörgl gegen Kundl 4:1 und Reichenau gegen die Union Innsbruck 4:2.

FC Eurotours Kitzbühel – Kirchbichl

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Gute Leistung bei erstem Test! Gegen die Nummer zwei der Regionalliga aus der Gamsstadt kann unsere KM1 über lange Strecken der Partie gut mithalten. Zwischenzeitlich gelingt sogar der Ausgleich. Zum Schluss setzt sich der größere und ausgeglichenere Kader von Kitzbühel aber durch. Wir können mit dem ersten Probegalopp aber sehr zufrieden sein!

SV Kirchbichl - FC Kitzbühel 2:4 (0:2)

Tore für den SVK: Dominic Stampfl (52.), Bastian Mosser (54.)

SVK: Hajda; Madersbacher, Schwarz (46. Schönlechner L.) Fuchs (46. Schönlechner F.), Molnar; Peer (46. Mosser), Heim (80. Martin), Stampfl; Martin (46. Hechenbichler), Munter, Hechl

SV Fügen – Bründl Sports SVG Mayrhofen

Im ersten Testspiel für die Rückrunde der Regionalliga Tirol besiegt Fügen den Landesligaherbstmeister Mayrhofen mit 5:3. Für den Trainer des SV Fügen war es ein insgesamt gelungener Auftakt, bei dem der gesamte Kader mindestens eine Halbzeit zum Einsatz kam.

Tore für Fügen: Stephan Kuen (3), Manuel Jochriem und Matteo Steiner.

Bereits am kommenden Dienstag, dem 8.2.2022, geht es am Fügener Kunstrasen gegen den Tirolligisten SC Pfeifer Holz Kundl weiter.

FC Kufstein – S&W Eloxal SC Münster

Nach dem 4:2 Sieg letzte Woche über den SV Wörgl folgte am 4.2.2022 das nächste Testspiel des Fc Kufstein zu Hause gegen den SC Münster. Bereits zur Halbzeit führte die junge Truppe von Kufstein mit 6:1. Am Ende gewannen die Kufsteiner mit 8:2. Torschützen für Kufstein: Margic (2), Hofmann (2), Wurnig, Egger, Karakoc, Tokat.

SV Wörgl – Holz Pfeifer SC Kundl

Erster Sieg in der Frühjahrsvorbereitung für den SV Wörgl. Bei tollem Fußballwetter für Februar gewinnt Wörgl gegen den SC Pfeifer Holz Kundl mit 4:1.

Torschützen für Wörgl: 1:0 Alex Schaber, 2:0 Julian Schulnig, 3:0 Marvin Schöpf. 4:0 Marlon Beslic

Generali Union Innsbruck – SVG Reichenau

Aleks Matic, Trainer Union Innsbruck: „Meine Jungs haben die ersten dreißig Minuten sehr gut gespielt, danach ist Reichenau aber besser gewesen und hat verdient mit 4:2 (1:2) gewonnen. Tore für die Union: Stefan Milenković und Marko Stokić

Wir haben viel Arbeit vor uns, die Mannschaft trainiert hart, zweiundzwanzig Spieler im Schnitt im Training. Ich bin Optimist, das Team und ich werden unser Bestes geben. Wir werden sehen, ob das in der Tiroler Liga reicht!“