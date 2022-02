Schwaz und Jenbach remisieren, Testspielsiege von WSG Tirol 1c, Kirchdorf und Angerberg

Details Dienstag, 08. Februar 2022 00:28

Das erste Februarwochenende war auch der große Auftakt in die Testspielsaison Winter 2022. Je vier Treffer zwischen Matrei und Jenbach, je drei zwischen Schwaz und den WSG Tirol Amateuren. WSG Tirol 1c gewinnt gegen Schwoich, Kirchdorf gegen Walchsee und Angerberg in Ebbs. Auch am kommenden Wochenende gibt es jede Menge Testpartien, den Testspielplan für alle Ligen Tirols gibt es auf ligaportal.at.

WSG Tirol Amateure – SC Eglo Schwaz 3:3 (0:3)

Tore für Schwaz: Pranter, Kinzner und Gveric

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „In der ersten Halbzeit von meiner Mannschaft eine sehr intensiv geführte Partie mit hohem Tempo. Sehr dominant, mit einer guten Defensive, schöne Offensivaktionen und sehr attraktive Treffer. In der zweiten Halbzeit haben die jungen Kicker der WSG tolle Moral gezeigt und wir haben nicht mehr so aktiv und entschlossen agiert wie in der ersten Hälfte. Insgesamt aber ein sehr guter Test meiner Mannschaft!“

FC Riederbau Schwoich – WSG Tirol 1c 2:3

Gespielt wurde am Kunstrasen des Gernot Langes Stadions. Beide Tore für Schwoich hat Sandro Klein erzielt! Das nächste Testspiel von Schwoich findet am Freitag, dem 11.2.22 um 19 Uhr gegen Kirchbichl auf dem Kirchbichler Kunstrasen statt.

SV Kirchdorf – SV Walchsee 2:0

SV Matrei - SK Jenbach 4:4

SV Angerberg – SK Ebbs 1:0

Die Kampfmannschaft von Angerberg startet mit einem 1:0 Sieg in die Testspielsaison. Torschütze für Angerberg war Christoph Gschösser, das Spiel wurde in Ebbs ausgetragen.