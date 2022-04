Kirchbichl holt nach drei knappen Niederlagen einen Dreier gegen Volders

Details Montag, 18. April 2022 22:18

Nach drei Niederlagen ließ der SV Kirchbichl gegen den FC Volders die Köpfe nicht hängen und versuchte die ersten Punkte nach langer Zeit einzufahren. Nach einer 1:0 Führung stand die Partie der Tirol Liga am Karsamstag dann aber wieder an der Kippe, Volders mit Möglichkeiten auf das 2:1 Am Ende dann aber doch ein 3:1 Erfolg des SV Kirchbichl.

Matteo Mitterer im Tor von Kirchbichl – Peter Hajda erkrankt

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach drei knappen Niederlagen in Folge, wollten wir heute unbedingt vor heimischem Publikum den „Turnaround“ schaffen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Matteo Mitterer, der unseren erkrankten Stammtorhüter, Peter Hajda, exzellent ersetzen konnte. Auch unser Youngster, Lukas Schönlechner, musste kurzfristig, ebenfalls krankheitsbedingt, absagen. Mit unserem Kapitän, Stefan Heim, der die letzten drei Spiele pausieren musste, kam zumindest ein Spieler zurück in den Kader. Für die Startelf reichte es aber noch nicht.

Wir nahmen uns extrem viel vor, mussten aber die Anfangsphase unseren Gästen überlassen. Bei einem Distanzschuss aus 20 Metern hatten wir Glück. Ab der 10. Spielminute dominierte meine Mannschaft das Geschehen. Wir investierten viel und gingen in der 22. Minute durch ein Eigentor verdient in Führung. Danach ließen wir noch etliche Chancen liegen. So stand es zur Halbzeit nur 1:0.

Nach der Pause erwischten wir den besseren Beginn und verbuchten gleich eine Halbchance. Aus dem Nichts stand es aber in der 50. Minute nach einem Lapsus in unsere Hintermannnschaft 1:1. Volders wurde jetzt stärker und versuchte unsere Verunsicherung auszunutzen. In zwei Aktionen hatten wir dann Glück, dass die Gäste das Spiel nicht zu ihren Gunsten drehen konnten. Es dauerte dann bis zur 70. Minute bis wir das Zepter wieder übernehmen konnten. Unser Aufwand sollte aber zehn Minuten später belohnt werden. Einen perfekt gespielten Stanglpass über die rechte Seite konnte Nico Jamnig im langen Eck unterbringen. Kurz vor dem Ende machte dann Fabio Mitterer den Deckel drauf und erlöste uns mit dem 3:1. Mitterer konnte seine herausragende Leistung dadurch mit einem Tor krönen.

Heute sind wir froh, dass wir wieder angeschrieben haben. Sonntag dürfen die Jungs ihre Ostereier suchen und ab Dienstag konzentrieren wir uns dann auf das schwere Auswärtsspiel in St. Johann.“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Matteo Mitterer (TM), Fabio Mitterer (OM), Nico Jamnig (ST)