Kitzbühel bremst Wörgl ein!

Details Samstag, 07. Mai 2022 13:37

In der 26. Runde der Regionalliga Tirol – oberes Play-Off – ist nach einem überraschend klaren 4:1 Erfolg des FC Eurotours Kitzbühel gegen den SV Wörgl wieder Spannung an der Tabellenspitze ausgebrochen. Die Runde wird am 7.5.22 um 17 Uhr mit der Partie Imst gegen Reichenau komplettiert. Nach Verlustpunkten führt zwar Wörgl noch immer die Tabelle an, aber nur mehr einen Punkt vor Reichenau und vier vor Kitzbühel. Für Reichenau ist damit die Partie am Samstag in Imst eine absolut richtungsweisende, mit einem Dreier läge man auch real nur mehr einen Punkt hinter Leader Wörgl.

Spielanalyse Kitzbühel gegen Wörgl von Alois Neumayr

Der Schlager der 26. Runde der Regionalliga Tirol oberes Play Off heißt Kitzbühel gegen Wörgl - Platz zwei gegen Platz eins – damit eine richtungsweisende Partie im Kampf um das fixe Ticket in der ersten Runde des ÖFB Cup 22/23. Wörgl will die Führung weiter ausbauen und Kitzbühel möchte dran bleiben.

Kitzbühel in den letzten Runden ganz klar im Aufwind. Dass Kitzbühel nach dem 3:0 Erfolg in der Reichenau viel an Selbstbewusstsein getankt hat, merkt man von der ersten Minute an. Kitzbühel, sowohl als auch Wörgl, in den Anfangsphasen sofort im Spiel drin, Kitzbühel kann sich aber immer mehr und mehr durchsetzen. Das hat zur Folge, dass sich Kitzbühel einen Elfmeter in Minute vierzehn herausspielen konnte. Nachdem Philipp Zehentmayr diesen versenkt hat, konnte Kitzbühel klar die Kontrolle in dieser Partie übernehmen. Eine Wörgler Mannschaft, die nicht so ganz beflügelt als sonst aufspielen kann.. In Minute 27 das 2:0 für Kitzbühel durch Christian Pauli, Minute 43 das Tor zum 3:0 durch Andreas Wörndl. Damit setzt Kitzbühel bereits in Hälfte eins ein klares Zeichen Richtung drei Punkte.

Wörgl kann in Hälfte zwei stärker auftreten, Kitzbühel hält das Spiel aber sehr geschickt unter Kontrolle. Minute 77: Tor durch Maurice Entleitner zum 4:0. Wörgl konnte sich in der zweiten Halbzeit viel mehr Chancen erspielen, aber am Ende nur in Minute 85 durch Aleksandar Markovic auf 1:4 stellen. Somit endet das Spiel - doch leicht überraschend - mit einem klaren 4:1 Erfolg von Kitzbühel.