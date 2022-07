Urwörgler Reini Hofer stellt Wörgl neu auf – Schwaz testete gegen rumänischen Erstligisten

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 23:55

Sollte es bei der Entscheidung bleiben dass der FC Wacker Innsbruck in der Regionalliga Tirol nicht antreten kann bzw. darf, wird der SV Wörgl am 22. Juli 2022 um 19:30 Uhr den FC Kitzbühel zum Meisterschaftsauftakt empfangen. Reini Hofer ist als sportlicher Leiter von Mayrhofen zurückgekehrt und hat bereits den Kader massiv verstärkt, erneuert und ergänzt. Schwaz hat nicht mehr so lange Zeit – die Saison wird mit dem Uniqa ÖFB Cup Kracher gegen den LASK eröffnet. Ankick am 16.7.2022 um 18 Uhr – die letzten Tests laufen!

Markante Verstärkungen und viele junge Spieler mit Potential neu bei Wörgl

Nach den vierzehn(!) Abgängen nach Ende der Saison 2021/22 stand Wörgl vor einer großen Herausforderung den Regionalliga-Kader neu aufzustellen. Der Kader wurde auf einundzwanzig Spieler (inklusive drei Tormänner) reduziert. Wörgl meldet elf Zugänge:

Tormänner: Topic Alexandar (Münster), Mitterer Matteo (Kirchbichl)

Spieler: Baydar Yigit, Özüyer Yusuf (beide Hall), Deutsch Patrick, Flörl Laurenz, Flörl Maximillian (alle Kufstein), Kostadinovic Dejan, Vukuvic Nebojsa (beide Kitzbühel), Molnar Soma (Kirchbichl)

„Wir haben uns, mit diesen „Wunschspielern“, auf allen Positionen gut ergänzt bzw. super verstärken können, außerdem befinden sich in diesem Kader neun (!) Spieler des JG 2000 und jünger“, so der ebenfalls neu installierte Urwörgler Reini Hofer, der als Spieler dreizehn Jahre und als Trainer acht Jahre in Wörgl aktiv war und nun als sportliche Leiter die Verantwortung übernommen hat. Zuvor war er sieben Jahre im Zillertal bei Mayrhofen tätig, Mayrhofen hat die Saison 2021/22 der Landesliga Ost dominiert und ist als Meister in die Tirol Liga aufgestiegen.

Ebenfalls neu in Wörgl sind die beiden erfahrenen Trainer Emir Music (Ex-Spieler in Wörgls 2. Liga Mannschaft und u.a. Trainer in Wörgl und Kufstein) und Demir Yasar (ehemals Spieler und Trainer in Kufstein, zuletzt bei Wacker Innsbruck tätig).

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Wir denken von Spiel zu Spiel, es wird eine schwierige Saison, denn etliche Veränderungen haben bereits stattgefunden, weitere werden noch kommen. Es kann etwas dauern, aber wir sind zuversichtlich und denken nachhaltig“!

Schwaz unterliegt im Test Fotbal Club Botoșani

Der Testkracher gegen den rumänischen Erstligisten Fotbal Club Botoșani hat Schwaz mit 1:6. Den Treffer für Schwaz erzielte Harald Cihak. Das Trainerteam musste aufgrund von Urlauben einige Spieler vorgeben, angetreten in diesem Test sind: Ayazoglu; Vogler, Neurauther, Wurm, Leitner, Cihak, Yösavel, Gruber, Auer, Jawadi; Ersatz: Steinlechner, Herr, Löschl, Grasl, Danzl, Hadzic.

Die nächste Testpartie von Schwaz wird am Samstag, dem 9. Juli 2022 gegen den SV Völs angepfiffen - Silberstadt Arena 17:00 Uhr!