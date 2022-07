Neuzugänge in Kundl und neuer Trainer in Hall

Details Montag, 18. Juli 2022 01:07

Bei den Regionalliga-Formaten für die Zukunft gibt es wieder mal neueste Varianten – zum Beispiel vier Regionalligen, wobei Tirol und Vorarlberg eine Regionalliga bilden. An und für sich steht aber mittelfristig wohl fest, dass es 2023/24 wieder eine gemeinsame Regionalliga von Vorarlberg, Tirol und Salzburg geben soll. Man hat sich mittlerweile auch verständigt, dass das Bundesland, das den Sieger im Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 stellt, sechs Mannschaften entsenden darf, die anderen beiden Bundesländer fünf. Aber die Diskussionen laufen wieder, dabei muss es nicht unbedingt bleiben..Vorerst startet aber mal der Grunddurchgang der Regionalliga Tirol 2022/23 am vorletzten Juliwochenende. Der SC Holz Pfeifer Kundl meldet Neuzugänge, der SV Hall einen neuen Chefcoach. Der SC Sparkasse Imst konnte schon vorab jubeln - mit einem 2:0 gegen den TSV St. Johann gelang der Aufstieg in die 2. Runde des ÖFB Cup. Fügen bot ein Fußballfest und eine starke Leistung gegen RB Salzburg und verlor 0:3, Telfs verlor gegen Austria Salzburg 2:4 und Schwaz gegen den LASK 1:9.

Verstärkungen für Aufsteiger Kundl

Der SC Holz Pfeifer Kundl startet am 23. Juli um 18:30 Uhr in Fügen in die neue Saison der Regionalliga Tirol. Damit trifft Kundl auf ein Team, das in der ersten Runde des ÖFB Cup 22/23 selbst gegen RB Salzburg keine schlechte Figur gemacht hat. Die 0:3 Niederlage gegen den Dominator von Cup und Bundesliga macht Fügen ganz sicher zu einem Anwärter auf einen Play-Off Platz für die Regionalliga West im Frühjahr 2023. Zunächst startet aber mal der Grunddurchgang der Regionalliga Tirol und für Kundl steht natürlich der Klassenerhalt an erster Stelle der Bemühungen. Kundl hat zwei neue Spieler im Kader vorgestellt und von ihnen auch ein Kurzportrait veröffentlicht. Florian Gapp und Daniel Vujanovic sollen mithelfen Kundl in der Regionalliga zu halten.

Florian Gapp

Spitzname:Flo/Gappä

Größe: 1,88cm

Gewicht: 84kg

Wohnort: Reith im Alpbachtal

Familienstand: Ledig

Beruf & Position: Marketing & Events bei gloryfy unbreakable

Vereine: Fc Kramsach/Brandenberg

SV Breitenbach

Lieblingsmannschaft: FC Bayern München

Hobbys: MTB/Rennrad fahren, Skitouren gehen, Skifahren, Laufen & Wandern, Orgeln

Daniel Vujanovic

Spitzname: Dani/Vujo

Größe: 1,84m

Gewicht: 80kg

Wohnort: Telfs

Familienstand: Ledig

Beruf: Immobilienmakler

Position: Zentrales Mittelfeld/Flügel

Bisherige Vereine: Brixlegg, Jenbach, Wörgl, Schwaz, Spg Innsbruck, IAC, Zirl

Hobbys: Fußball, tanzen

Harald Zoglauer

Spitzname: Harry, Zoggi oder Zogä

Geburtsdatum: 09.12.1986

Größe: 185cm

Gewicht: 85 kg

Wohnort: Brixlegg

Familienstand: ledig

Beruf: Polizist

Position: Torwart

bisherige Vereine: Radfeld, Brixlegg, Breitenbach, Kramsach Lieblingsmannschaft: FC Bayern

Hobbys: Skifahren, Skitouren gehen, Radfahren, Berggehen

Neuer Cheftrainer bei den Haller Löwen

Goran Cekic wird der neue Trainer der Haller Löwen! Er und Co-Trainer Kristijan Tavic haben auch schon die erste Trainingseinheit absolviert. Der Sv Hall startet mit einem Heimspiel in die neue Saison – am 22. Juli 2022 ist um 19 Uhr der FC Kufstein zu Gast in Hall.