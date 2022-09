Herbert Ramsbacher ist nicht mehr Trainer in Imst

Details Sonntag, 11. September 2022 20:24

Offenbar nimmt das Trainerkarussell im Tiroler Unterhaus Fahrt auf. Auch in der Regionalliga Tirol kommt es zu einer vollkommen unerwarteten Änderung auf der Trainerposition. Am 10. September 2022 konnte der SC Sparkasse Imst gegen den SV Hall 3:1 gewinnen, Imst auf Platz fünf der Tabelle, allerdings schon acht Punkte hinter Leader Kufstein. Am Sonntag darauf gab der SC Imst und Herbert Ramsbacher die Trennung bekannt. Am 13.9.22 steht schon die nächste Runde am Programm – Imst spielt auswärts beim SV Wörgl.

Statement SC Sparkasse Imst 1933

„Der Verein bedankt sich bei Herbert Ramsbacher für seine Arbeit in den letzten 2 1/2 Jahren. Sportlich trennen sich diese Wege, aber wie im Sport und Leben üblich, wird man sich auch wieder begegnen. Wir haben intensive Zeit miteinander verbracht und bedanken uns dafür.“

Statement Herbert Ramsbacher

„Die vergangenen fast drei Jahre beim SC Sparkasse Imst 1933 waren eine unglaubliche Reise. Wir haben gemeinsam unser Projekt gestartet und unsere Zusammenarbeit beruhte stets auf Augenhöhe.

Das Erreichen des Tiroler Cupfinals 2022 war herausragend, aber der größte Erfolg in der knapp neunzigjährigen Vereinsgeschichte des SC Sparkasse Imst 1933 war der Gewinn des Tiroler Meistertitels 2022 in der Regionalliga Tirol.

Mit Stolz erfüllt mich persönlich aber insbesondere die Vorstellung gegen den Bundesligaclub LASK in der 2. Runde des ÖFB Cups - in einer restlos ausverkauften Velly Arena. Die Stimmung, das Ambiente und die Leistung des Teams wird dem gesamten Tiroler Oberland noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Mit Tabellenplatz fünf übergeben wir eine intakte und physisch starke Mannschaft und wünschen allen Spielern und den Verantwortlichen nur das Beste und mögen ihre Visionen und Ziele in Erfüllung gehen!“