Regionalliga Tirol: Goleador Parade Herbst 2022

Details Mittwoch, 23. November 2022 18:24

Zweiundzwanzig Treffer für Patrick Knoflach im Herbst 2022 in der Regionalliga Tirol – das ist von der Toranzahl her der Spitzenwert und auch der Sieg in der Gesamtwertung. Von der Effektivität her haben den Schwazer Kicker aber zwei Spieler noch knapp geschlagen. Julius Perstaller von Telfs hat elf Treffer in 734 Spielminuten erzielt, Justin Forst hat für elf Treffer 804 Minuten benötigt. In der ligaportal.at Tirol Goleador-Gesamtwertung landet Julius Perstaller auf Platz zwei und Justin Forst von den Tirol Amateuren auf Platz drei. Justin Forst liegt gleichauf mit Ertugrul Yildirim von der SPG Silz/Mötz, der die Nummer zwei bei der Toranzahl mit zwanzig Treffern ist, aber puncto Effektivität Platz vier erreicht.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Patrick Knoflach Schwaz 22 1620 0,81 1 3 2 2 Julius Perstaller Telfs 11 734 0,90 4 1 2,5 3 Justin Forst Tirol Amateure 11 804 0,82 4 2 3 3 Ertugrul Yildirim Silz/Mötz 20 1520 0,79 2 4 3 5 Stephan Kuen Fügen 13 1353 0,58 3 6 4,5 6 Stefan Lorenz Imst 10 1081 0,56 6 7 6,5 7 Stefan Hussl Fügen 9 842 0,64 9 5 7 7 Philipp Thurnbichler Reichenau 10 1169 0,51 6 8 7 9 Rene Prantl Imst 10 1255 0,48 6 9 7,5 10 Pascal Burger Hall 9 1299 0,42 9 11 10 11 Christoph Eller Imst 9 1346 0,40 9 12 10,5 12 Ygor Vieria Kufstein 8 1222 0,39 13 13 13 12 Stefan Lauf Kitzbühel 9 1535 0,35 9 17 13 14 Bojan Margic Kufstein 6 783 0,46 17 10 13,5 15 Paulo Rossetti Silz/Mötz 8 1281 0,37 13 16 14,5 16 Christian Auer Schwaz 6 914 0,39 17 13 15 17 Michael Augustin Telfs 8 1448 0,33 13 18 15,5 18 Samuel Krismer Silz/Mötz 6 947 0,38 17 15 16 18 Johannes Kinzner Schwaz 8 1530 0,31 13 19 16 20 Mario Kleinlercher Reichenau 6 1501 0,24 17 20 18,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.