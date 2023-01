Telfs bleibt Philosophie treu und zieht Spieler in die KMI hoch!

Details Sonntag, 29. Januar 2023 19:16

Für den SV Telfs wird es in der Regionalliga Tirol im Frühjahr 2023 wohl im oberen Play-Off weiter gehen. Der Puffer auf das untere Play-Off beträgt vier Spiele vor Abschluss des Grundurchganges sechs Punkte, das Regionalliga West Play-Off ist nicht mehr zu schaffen. Aber es wird wichtig sein, im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol sich einen der drei oder vier Startplätze für die Regionalliga West 2023/24 zu sichern. Bereits vor Abschluss des Transferfensters gibt der SV Telfs einige Kaderneuzugänge der ersten Kampfmannschaft bekannt. Sie stammen aus dem eigenen Nachwuchs und damit bleibt der Verein seiner Philosophie treu.

Vorstellung der neuen Spieler der KMI des SV Telfs

Die Philosophie unseres Vereines, junge Spieler (Eigenbauspieler, Talente aus der Umgebung) in die KMI zu führen und in der Regionalliga Mannschaft einzubauen, ist bekannt! Auch vergangene Saison konnten drei Spieler in der U18 und KMII überzeugen und sind somit ab diesem Winter ein Teil unserer Ersten Mannschaft! Die Rede ist von Fabian Bartl, Raphael Zoller und Fabian Schreter! Außerdem neu dazu kommt Tobias Pichler aus Südtirol, der nun in Mieming arbeitet und wohnt! Ein junger bissiger Linksfuß der bereits seit einigen Wochen bei uns schon mittrainiert

Fabian Bartl: ,,Ich werde natürlich alles dafür geben, einen Platz im Kader (Meisterschaftsspiele) zu bekommen und möchte mich gerne fußballerisch weiter entwickeln!‘‘

Raphael Zoller: ,,Mein Ziel ist es auch es in den Kader zu schaffen, außerdem dem Team zu helfen und eine gute und erfolgreiche Saison gemeinsam zu absolvieren!‘‘

Fabian Schreter: ,,Meine Ziele sind es, mich fußballerisch sowie körperlich zu verbessern und wenn ich es schaffe, heuer mein Debüt in der KMI zu geben, dann wäre das ein ganz besonderes Ereignis für mich!‘“

Tobias Pichler: ,,Ich werde versuchen, immer meine beste Leistung auf den Platz zu bringen und werde alles dafür geben der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein!‘‘

Also Jungs! Viel Erfolg für die neue Saison! Hauts enk eini!

(Quelle: SV Telfs facebook)