FC Kitzbühel fehlen sechs Punkte auf das obere Play-Off

Details Montag, 06. Februar 2023 00:58

Extrem schwieriger Herbst für den FC Eurotours Kitzbühel in der Regionalliga Tirol. Eine unglaublich bittere Verletzungspechsträhne hat die Mannschaft massiv geschwächt, eine Teilnahme am oberen Play-Off der Regionalliga Tirol und damit die Chance auf die Qualifikation für die Regionalliga West 2023/24 wird in den letzten vier Spielen des Grunddurchganges nur mehr schwer machbar sein. Zunächst muss ´Kitzbühel nach Kufstein, dann sind die WSG Tirol Amateure zu Gast, dann geht es zu den Haller Löwen und das letzte Spiel ist die Heimpartie gegen Wörgl. Fügen und Telfs sind mathematisch noch erreichbar, Kitzbühel müsste aber auf eine dieser Mannschaften sechs Punkte aufholen.

Im Frühjahr 2023 neu angreifen

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Der Herbst 2022 war geprägt von Verletzungen und Ausfällen. Leider konnten wir beim Kader nie ganz aus dem Ganzen schöpfen. Dies schlug sich auch in der Tabelle und den Ergebnissen nieder. Die im Schnitt sehr junge Mannschaft hatte aber auch selten das Glück auf Ihrer Seite. Nun heißt es im Frühjahr mit einer verletzungsfreien und guten Vorbereitung neu anzugreifen!“

Testspielübersicht

4.2.2023 ab 12:30 Uhr Blitzturnier in Imst

10.2.2023 ab 19 Uhr gegen den SV Brixen am Kunstrasen in Kirchberg

18.2.2023 um 14 Uhr gegen Austria Salzburg in Salzburg Maxglan

25.2.2023 um 19 Uhr gegen TSU Bramberg in Kirchberg

4.3.2023 um 14 Uhr gegen den USK Anif in Anif

Verletzungs-Pechsträhne

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Am 4. Juli 2022 starteten wir mit zwanzig Spielern plus zwei Tormänner in die Regionalliga Tirol Saison 2022/23. Die Bilanz nach achtzehn Spielen: sechs Siege, zwei Unentschieden, zehn Niederlagen und ein Torverhältnis von 21:27. Zwanzig Punkte somit Tabellenplatz acht – das genügt unseren Ansprüchen nicht. Bei noch vier ausstehenden Spielen im Grunddurchgang - somit zwölf noch zu vergebene Punkte - ist unser Minimalziel Top-7 nicht unmöglich - aber in weite Ferne gerückt.

Die Saison startet sehr zufriedenstellend und nach drei Runden stand die Mannschaft auf Tabellenplatz zwei. Was dann ab diesen Zeitpunkt auf uns zu kam, kann man sehr gut als Pechsträhne beschreiben. Mit der ersten schweren Verletzung von Thomas Bauer am 29.7. fing es an. Nach und nach verletzten sich die Spieler. In der gesamten Herbstsaison waren dreizehn Spieler verletzt. Leider waren das keine leichten Verletzungen, sondern teilweise fehlten die Spieler fünf bis acht Wochen. Doch die Mannschaft hat auch in sehr schweren Phasen der Saison – nur acht Spieler fit - immer zusammengehalten und alles für den Verein gegeben. Wir waren bei den Spielen fast immer auf Augenhöhe und hätten uns mindestens mit sechs bis acht Punkten mehr belohnen können.

Wir hatten nach achtzehn Spielen 33 Spieler in unserem Spieltagskader, das zeigt wie sehr die Verletzungsserie den Kader der ersten Mannschaft über den ganzen Herbst geschwächt hat. In solch einer schweren Saison ist es nicht leicht, wenn unsere jungen Spieler Woche für Woche die Verantwortung übernehmen müssen. Unser Altersdurchschnitt lag bei den meisten Spielen bei 22,7 Jahren. Woran man sehen kann, was für ein großes Potenzial unsere Spieler haben.

Das Negativ-Highlight im Herbst war sicher das Ausscheiden im Kerschdorfer Tirol Cup. Auswärts haben wir beim Triol-Ligisten SPG Prutz/Serfaus verdient mit 1:4 verloren. Unser Positiv-Highlight war ganz klar zu Hause der Erfolg über den SC Schwaz, der zu diesem Zeitpunkt die Tabelle angeführt hat. In einem von uns sehr starken Spiel konnten wir 4:0 gewinnen.

Vorbereitung?

Mario Anfang: „In der Übergangsphase gab es ein Lauftraining, das die Spieler zu Hause absolvierten, einmal die Woche standen wir auf dem Platz. Am 9. Jänner 2023 starteten wir mit der Vorbereitung auf die Rückrunde.“

Favoriten und Ziele?

Mario Anfang: „Der SC Schwaz ist für mich auch heuer klarer Favorit auf den Titel, da er für mich ganz klar die spielstärkste Mannschaft in unserer Liga ist und wenn kein Abgang der Leistungsträger über den Winter stattfinden wird, werden sie den Grunddurchgang auf Platz eins abschließen. Wir werden uns bestmöglich auf das Frühjahr vorbereiten und unsere Spielphilosophie weiter verbessern. Spielerisch wollen wir uns festigen und entwickeln. Unser Ziel im Frühjahr ist es, die jungen Spieler zu festigen und stärker zu machen!“

