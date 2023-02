Erstes Vorbereitungsblitzturnier war ein großer Erfolg - Uniqa verlängert Partnerschaft mit Imst

Details Donnerstag, 09. Februar 2023 13:46

Im Zuge des erstmals ausgetragenen UNIQA Blitzturniers am Kunstrasen im Sportzentrum Imst trafen sich der FC Stubai, der FC Rot Weiss Rankweil, der FC Kitzbühel und natürlich die Regionalliga Mannschaft des SC Sparkasse Imst 1933 zum freundschaftlichen Vergleichskampf. Die gelebte Partnerschaft zwischen UNIQA und der SC Sparkasse Imst 1933 wurde um zwei Jahre verlängert.

UNIQA Vertragsverlängerung mit dem SC Sparkasse Imst 1933

Bei der Erstauflage des Uniqa Blitzturniers am Imster Kunstrasen am 4. Februar 2022 wurde neben dem grünen Rasen auch die Vertragsverlängerung und Partnerschaft zwischen der UNIQA Versicherung und dem SC Sparkasse Imst 1933 unterzeichnet. Als Partner des Sports und der Gesundheit versteht sich der größte Versicherer Österreichs bereits seit Jahren und der SC Sparkasse Imst 1933 unterstreicht diese Rolle mit Wirkung im ganz Tirol. Weitere zwei Jahre wurden schriftlich festgehalten und alle Beteiligten vereinen gemeinsame Ziele. Ein Beispiel für gelebte Partnerschaft: die UNIQA und der SC Sparkasse Imst 1933.

Horst Neumeister, Regionalmanager UNIQA Imst: „Wenn ich an das UNIQA ÖFB CUP-Spiel im Herbst 2022 gegen den LASK denke, hat man gesehen, welches Potenzial in Imst und Umgebung im Bereich Sport und im speziellen im Fußball steckt. Ich möchte den einzigartigen Zusammenhalt im Verein unterstreichen und freue mich sehr über die zwei Jahre Verlängerung und darüber hinaus über die Option für weitere zwei Jahre über 2025 hinaus.“

Michael Zentner, UNIQA Landesdirektor Tirol: „Es uns sehr, sehr wichtig, dass der SC Sparkasse Imst 1933 auch eine tolle Arbeit im sozialen Bereich und im Nachwuchs macht. Man kann den SC Sparkasse Imst 1933 getrost als echte Nachwuchsschmiede bezeichnen. Ich bin begeistert, welche Erfolge man hier bereits in den letzten 2 Jahren erzielen konnte, wie viel Engagement dahinter steckt und es gibt hier viele Übereinstimmungen im Bereich Sport, Soziales und Gesundheit mit der UNIQA als Gesundheitsversicherer. Man lernt im Sport und im Berufsleben den Umgang mit Erfolg und Misserfolg neben vielen anderen wichtigen sozialen Elementen kennen. Das sind gemeinsame Parameter für eine erfolgreiche Zukunft.“

Gottfried Grauss, Marketing UNIQA Tirol: „Die Uniqa Versicherung hat sich schon dem Sport und der Gesundheit verschrieben. Unsere GuideLines sehen das Alpine Skifahren und den Fußball in Österreich als Hauptbetätigungsfeld vor und da suchen wir natürlich verwurzelte Vereine wie den SC Sparkasse Imst 1933, den FC Kitzbühel und den FC Stubai.“

Martin Schneebauer, Clubmanager SC Sparkasse Imst 1933: „Wir schlossen die erste Vereinbarung mit der Uniqa Versicherung vor über zwei Jahren und sahen, dass das für alle Beteiligten ein toller Erfolg war. Die Entscheidungsträger der UNIQA besuchen den SC Sparkasse Imst 1933 sehr und wir sind im ständigen Austausch. Mit Florian Jamnig konnten wir der UNIQA Geschäftsstelle in Imst auch einen Mitarbeiter vermitteln. Es geht daher bei dieser Partnerschaft für uns nicht nur als idealer Botschafter aufzutreten, sondern auch die UNIQA als Arbeitgeber zu unterstützen.“

Josef Geisler, TFV Präsident: „Die UNIQA ist auch ein wichtiger Partner aus der Wirtschaft in Tirol. Ich kann solchen Unterstützern nur Danke sagen und es ist in Zeiten wie diesen umso lobender zu erwähnen. Der Fußball ist hier aber auch ein Wirtschaftsmotor für sich: nicht weniger als jeder 99. Arbeitsplatz in Österreich steht direkt oder indirekt mit dem Fußball in Verbindung.“

Erstes Vorbereitungsblitzturnier powered by UNIQA

Über die ersten 60 Minuten im Spiel gegen den FC Stubai setzte sich der SC klar mit 6:0 durch und traf dann im Finale auf den FC Kitzbühel. Für alle Beteiligten ging es auch um eine sportliche Bestandsaufnahme, immerhin sind es nur mehr 6 bzw. 8 Wochen bis zum Rückrunden-Start im März 2023.

Das kleine Finale gewannen die Gäste aus Rankweil gegen den FC Stubai mit 3:0. Im Finale erwartete man von den beiden Regionalliga Vereinen aus Kitzbühel und Imst einen offenen Schlagabtausch. Gekommen ist es etwas anders: aufgrund einer vor allem in der ersten Halbzeit sehr starken Leistung der Imster, ging der Sieg sehr klar mit 6:1 an die Heimischen.

Das freundschaftliche Format UNIQA Blitzturnier war ein gelungene Sache, die neben den sportlichen Aspekten auch viele Zuschauer lockte und für eine Neuauflage 2024 einen sehr gelungenen Start hinlegte.

Martin Schneebauer, Clubmanager SC Sparkasse Imst 1933: „Dieses Blitzturnier in Imst ist eine Idee, die wir mit der UNIQA vor Kurzem kreiert haben. Es gibt mit dem FC Kitzbühel, dem FC Stubai und dem SC Sparkasse Imst 1933, hier drei Fußballvereine in Tirol, die mit der UNIQA eine tolle Partnerschaft erzielen konnten und inzwischen diese Partnerschaft leben. Wir sind auch stolz, dass wir den FC Rot Weiss Rankweil, der hier einen Team-Building Tag absolviert, als Vorarlberger Traditionsverein in Imst begrüßen dürfen. Das rundet dieses Format natürlich auch sportlich sehr gut ab.“

Josef Geisler, TFV Präsident: „Ich finde dieses Vorbereitungsblitzturnier, in diesem Rahmen, eine ganz tolle Idee. Fußball ist ja mittlerweile eine Ganzjahressportart, wenn man natürlich auch den Hallenbetrieb mit berücksichtigt, und mir kann es gar nicht früh genug mit Freiluft-Fußball beginnen.“

