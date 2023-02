Kaderänderungen in Kundl - Testspiele der Regionalliga Tirol am zweiten Februarwochenende

Details Samstag, 11. Februar 2023 14:46

Der SC Holz Pfeifer Kundl testet am 11.2.23 um 14 Uhr in Schwaz und am 15.2.23 um 19 Uhr zu Hause gegen das Team aus Breitenbach. Die Transferbilanz weit drei Zugänge auf. In einem Monat geht es wieder los – der spannende Fight um die Play-Off Plätze der Regionalliga Tirol für die Regionalliga West bietet am 12.3.23 um 10:30 Uhr den Schlager zwischen Reichenau und Silz/Mötz – das Duell der Nummer zwei Silz/Mötz gegen die Nummer vier Reichenau.

Update aus Kundl

Reinhold Ebebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Die Vorbereitung wurde Mitte Jänner 2023 gestartet und verläuft sehr gut. Ende Februar ist ein Trainingslager am Gardasee geplant.

Es gibt drei Neuzugänge:

Stefan Bergmeister , FC Kitzbühel

Yusuf Özüyer, SV Wörgl

Erdim Demircioglu, SVG Reichenau

Abgänge gibt es eigentlich keine, nur Sandro Essl wird sich sehr wahrscheinlich beruflich verändern und daher nicht immer zur Verfügung stehen.

Das Ziel im Frühjahr 2023 ist ganz klar der direkte Klassenerhalt. Mein Titelfavorit ist die SPG Silz/Mötz, die Truppe ist einfach bärenstark. Hoffentlich ist die WSG Tirol im Meister Play-Off der Admiral Bundesliga dabei, Titelfavorit in der Bundesliga ist natürlich Red Bull Salzburg.“

Testspiele der Regionalliga Tirol am zweiten Februarwochenende

Am 10.2.23 trifft der SK Ebbs auf den FC Kufstein – gespielt wird ab 18:30 Uhr in Ebbs. Um 20 Uhr empfängt Kitzbühel den SV Brixen aus der Landesliga Ost. Weiter geht es am Samstag, dem 11.2.2023 um 10:30 Uhr – Wacker Innsbruck hat am Kunstrasen Reichenau den SV Hall zum Gegner. Um 13 Uhr spielt die AKA Tirol U18 gegen den SV Fügen – ebenfalls am Kunstrasen Reichenau. Zur selben Zeit empfängt in Imst die SPG Silz/Mötz die Mannschaft von Zams. Weiter geht es um 14 Uhr in Schwaz – der SC Kundl ist zu Gast. In Telfs ab 14 Uhr die Testspartie zwischen der Heimelf und Kematen. Um 15 Uhr die dritte Partie am Kunstrasen in Reicehnau – die Heimelf empfängt den Spitzenreiter der Tirol Liga Völs. Unter der Woche wird am 14.2.23 ab 18:30 Uhr in Schwaz gespielt – Jenbach aus der Landesliga Ost ist zu Gast. Und am Mittwoch, dem 15.2.23, empfängt um 19 Uhr Kundl den SV Breitenbach.

