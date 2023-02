Kundl verliert Kampfmaschine – Testsiege von Silz/Mötz, Schwaz, Fügen und Wörgl!

Details Montag, 27. Februar 2023 16:11

Die Mannschaften der Regionalliga Tirol holen sich Ende Februar den letzten Schliff. Am zweiten Märzwochenende startet bereits das unglaublich spannende Finish des Grunddurchganges. Schlechte Nachrichten gab es für das Team des SC Holz Pfeifer Kundl – eine echte Mannschaftsstütze muss aus beruflichen Gründen leider seine Fußballkarriere beenden. Außerdem wurde am letzten Februarwochenende ausgiebig getestet.

Zehn Treffer im Test zwischen dem SC Mils und der SPG Silz/Mötz

Mils gehört zu den Spitzenteams der Tirol Liga, die SPG Silz/Mötz hat sehr gute Karten, Tirol im Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 zu vertreten. Im Test setzte sich der Vertreter der Regionalliga Tirol SPG Silz/Mötz mit 6:4 (3:0) gegen Mis durch. Die Tore für Silz/Mötz erzielten Ertugrul Yildirim (4), Samuel Krismer und Ricardo Holzknecht;

Klarer Erfolg von Schwaz gegen Hall

Auch der SC Eglo Schwaz ist ein heißer Kandidat für das Play-Off der Regionalliga West. Der SV Hall wird um den Klassenerhalt in der Regionalliga Tirol kämpfen. Im Test setzte sich Schwaz mit 3:0 durch – Torschützen waren Tobias Vogler (2) und Elias Bozic.

Kantersieg von Fügen gegen Münster

Der SV Fügen hat am letzten Februarwochenende gegen eine Mannschaft aus der Tirol Liga getestet. Der SC Münster ist Fügen klar mit 0:6 (0:4) unterlegen. Die Tore für Fügen haben Florian Bischofer (2), Matteo Steiner, Stefan Hussl, Servan Bingöllü erzielt, dazu gab es ein Eigentor von Münster.

Wacker Innsbruck unterliegt Wörgl knapp

Wacker Innsbruck will unbedingt in die Regionalliga Tirol aufsteigen, der SV Wörgl ist dort bereits eine etablierte Größe. Wörgl konnte sich mit 3:2 im Test durchsetzen und hat das Spiel folgendermaßen analysiert: Die KM1 besiegt im Testspiel den FC Wacker Innsbruck mit 3:2. In einem ansehnlichen Spiel von beiden Seiten konnten unsere Mannen einen knappen, aber durchaus verdienten Vorsprung über die Zeit retten.

Aufstellung von Wörgl: Topic, Markovic, Kastrati, Stojcic, Schulnig, Bevab, Krepaz, Kekez, Schöpf, Vujanovic, Skrbo

Schmerzlicher Abgang in Kundl!

Der SC Holz Pfeifer Kundl muss sich von einem echten Führungsspieler verabschieden und kommentiert dies auf ihrer facebook Seite folgendermaßen: Schlechte Nachrichten für den SCK. Kampfmaschine Sandro Essl muss aus beruflichen Gründen seine Fußballkarriere beenden. Sandro spielte von 2014 bis 2016 und ab Juli 2021 für den SC Kundl. Mit seinem Einsatz und seinem Kampfgeist hatte er auch maßgeblichen Anteil am Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg des SCK. Alles Gute Sancho und danke für alles, wir werden dich vermissen!

