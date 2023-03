Nach Abschluss der Vorbereitung startet der Thriller in der Regionalliga Tirol

Details Dienstag, 07. März 2023 15:58

Die nahezu endlose Winterpause ist in drei Tagen Geschichte – ab 10. März 2023 schließt die Regionalliga Tirol den Grunddurchgang ab. Vier Runden sind noch zu spielen, fünf Mannschaften haben noch reale Chancen, die Top-2 Plätze und damit das Regionalliga West Play-off zu erreichen. Auch eine extrem wichtige Trennlinie verläuft nach Tabellenplatz sieben. Dort wird das obere und das untere Play-off der Regionalliga Tirol geteilt. Nur Mannschaften im oberen Play-off haben die Chance, sich einen Platz in der wieder bundesländerübergreifenden Regionalliga West 2023/24 mit sechzehn Teams nach der alten Meisterschaftsstruktur zu holen.

Abschluss der Vorbereitungsphase

Die SPG Silz/Mötz weilte auf Trainingslager am Gardasee, eine Woche vor dem Auftaktspiel 2023 am 12.3. um 10:30 Uhr auswärts in Reichenau. Vier Runden im Grunddurchgang sind noch zu spielen und für die SPG gilt es die günstige Ausgangsposition für das Erreichen des Play-off der Regionalliga West zu nützen. Der SV Fügen setzte sich am ersten Märzwochenende in einem Testspiel gegen Mayrhofen klar mit 9:1 (4:1) durch. Die Tore für Fügen haben Alex Gründler (4), Flo Bischofer (2), Stefan Hussl, Manu Jochriem und Augo Delic erzielt Der FC Eurotours Kitzbühel hat gegen den USK Maxima Anif ein 1:1 erreicht. Xaver Kroll brachte den FCK in Führung, in der 87. Minute gelang Anif der Ausgleich. Der SV Wörgl kam gegen den SV Thiersee zu einem 5:0 Testspielerfolg. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte Wörgl offensiv eine starke Leistung. Die Tore für Wörgl haben Deutsch (2), Vukovic, Dzebic und Bevab erzielt.

Ausgangslage und Analyse: Welche Mannschaften schaffen den Sprung in das Regionalliga West Play-off?

Rein mathematisch haben der FC, die SPG Silz/Mötz, der SC Eglo Schwaz, SVG Reichenau und der SC Imst noch die Chance, Platz eins oder zwei zu erreichen und damit Tirol in der Regionalliga West ab April 2023 zu vertreten. Schauen wir uns die Ausgangslage der Mannschaften einmal genauer an.

FC Kufstein

Der Tabellenführer hat ein Spiel mehr als Verfolger SPG Silz/Mötz ausgetragen und hat ebenso 37 Zähler am Konto. Ein Punkt Vorsprung auf Schwaz und Reichenau, sechs Punkte auf Imst. Gespielt wird noch gegen Kitzbühel (H), Silz/Mötz (A), WSG Tirol Am. (A), Hall (H). Von zentraler Bedeutung sicher die Partie gegen Silz/Mötz, ansonsten von der Papierform her eine günstige Auslosung.

SPG Silz/Mötz

Silz/Mötz ist der Tabellenführer nach Verlustpunkten. Drei Punkte vor Kufstein, vier vor Schwaz und Reichenau. Gespielt wird noch gegen Reichenau (A), Kufstein (H), Imst (H), Telfs (A), (WSG Tirol (A). Die Auslosung schwierig – drei Duelle gegen direkte Gegner im Kampf um die Top-2.

SC Eglo Schwaz

Schwaz fehlen nach Verlustpunkten vier Punkte auf Silz/Mötz und ein Punkt auf Kufstein. Gespielt wird noch gegen Wörgl (A), Fügen (H), Reichenau (A), Telfs (H). Ein Duell sicher im Fokus – Reichenau hält aktuell ebenfalls bei 36 Zählern. Das wird ziemlich sicher die Schnittpartie für Schwaz werden.

SVG Reichenau

Reichenau hält wie Schwaz bei 36 Zählern – ein Punkt fehlt auf den zweiten RLW Play-off Platz. Die Auslosung für Reichenau aber heftig – drei Duelle gegen direkte Gegner um die beiden Play-Off Plätze. Gespielt wird noch gegen Silz/Mötz (H), Telfs (A), Schwaz (H), Imst (A).

SC Sparkasse Imst

Imst fehlen nach Verlustpunkten drei Punkte auf einen Play-Off Platz. Gespielt wird noch gegen Hall (A), Wörgl (A), Silz/Mötz (A), Fügen (A), Reichenau (H). Vier Auswärtspartien, zweimal geht es gegen direkte Gegner um einen Play-Off Platz. Für Imst muss es also schon sehr gut laufen – aber trotzdem ist noch alles möglich.

Eine äußerst wichtige Grenze: Oberes und unteres Play-off!

Auch im Tabellenmittelfeld könnte es noch spannend werden. Kitzbühel, Wörgl und die WSG Tirol Amateure haben noch zumindest mathematische Chancen, das obere Play-off der Regionalliga Tirol zu erreichen. Enorm wichtig, denn im oberen Play-Off wird es um die restlichen Tiroler Plätze für die Regionalliga West 2023/24 gehen. Telfs und Fügen haben ihre Qualifikation für das obere Play-Off gegenüber Kitzbühel zwar mit sechs, gegen Wörgl mit sieben und gegen die WSG Tirol Amateure mit acht Zählern abgesichert, aber Ruhekissen ist das noch keines. Zwölf Punkte werden ja noch vergeben und so könnte optimal gesehen Kitzbühel noch auf 32 Punkte kommen – wobei die Betonung aber auf optimal liegt. 31 Punkte sind für Wörgl noch drin und dreißig für die WSG Tirol Amateure.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei