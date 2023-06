Kirchdorf mit unglaublicher Rückrunde – gegen Vomp wurde der Aufstieg fixiert!

Details Montag, 12. Juni 2023 01:45

Der SV Steinbacher Kirchdorf hat in der Rückrunde der Gebietsliga Ost fünf Punkte mehr gemacht als der Tabellenzweite SV Westendorf. Damit hat Kirchdorf eine Runde vor Schluss durch Siege gegen Hippach und Vomp den Aufstieg fixiert. Auch Westendorf macht puncto Aufstieg alles klar – 5:0 gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg. In der letzten Runde gibt es nun ein Fernduell um den Titel. Kirchdorf hat zwei Punkte Vorsprung auf Westendorf und spielt am 17. Juni 2023 um 18:30 Uhr in Langkampfen. Natürlich zur selben Zeit ist Westendorf beim SK AVZ Pillerseetal zu Gast.

Kirchdorf siegt am Mittwoch in Hippach

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Zu unseren Verletzten kamen wieder zwei Spieler dazu, Huter Patrik (krank) und Tobias Scarano konnte die Reise nach Hippach wegen einer Verletzung nicht mitmachen.

Aber wie schon in den letzten Monaten oft von mir betont, jammern gibt es im SVK Lager nicht. Wir durften am Trainingsplatz das Spiel gegen Hippach bestreiten und es ging von der ersten Minute an gleich zur Sache. Der SK Hippach fair, aber sehr hart. Es dauerte etwa zwanzig Minuten, bis sich die Kirchdorfer auf das Spiel gegen den robusten Gegner eingestellt haben.

Die junge Kirchdorfer Mannschaft wurde wieder genial vom Trainerteam Czedziwoda/Unterrainer eingestellt und bekam das Spiel gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser unter Kontrolle. Wenig Chancen auf beiden Seiten, somit ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Nach der Pausenbesprechung ging es ganz munter wieder weiter bzw. die Kirchdorfer wurden immer stärker. In der 60. Minute wurde der überragende Mika Kogler im Strafraum gefault und den Strafstoß verwandelte Matteo Kogler ganz trocken. Die Kirchdorfer spielerisch und kämpferisch unheimlich stark und die Heimmannschaft konnte das Tempo nicht mehr mithalten.

Kirchdorfer erspielte sich einige gute Torchancen. Florian Danzl wurde leider nach einem schweren Foul schwer verletzt und fällt uns die nächsten 6-8 Wochen aus. In der 83. Minute die Vorentscheidung durch den eingewechselten Niklas Aigner.

Aufgrund der zweiten Halbzeit ein mehr als verdienter Sieg der Kirchdorfer. Natürlich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft! Die Siegesserie geht beim SVK weiter - zwölf Siege und ein Unentschieden - was will man mehr. Wir bleiben Tabellenführer und können jetzt den Aufstieg zu Hause gegen Vomp fixieren!“

Youngster Tobias Baumann schießt Kirchdorf gegen Vomp in die Landesliga!

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Ich glaube, im Winter haben nicht mehr viele mit dem SVK als Aufsteiger gerechnet. Nach dreizehn Runden stand man auf Platz sieben mit zwanzig Punkten und war sechs Punkte hinter Tabellenführer SV Weerberg.

Aber durch die super Serie der Mannschaft steht man zwei Runden vor Schluss auf Tabellenplatz 1 (51 Punkte) und kann gegen Vomp mit einem Sieg das Ticket für Landesliga ziehen.

Von der ersten Minute an sah man, dass die Kirchdorfer heute den Aufstieg fixieren wollen. In der 34. Minute mussten die Kirchdorfer verletzungsbedingt wechseln. Kogler Mika musste leider ausgewechselt werden – Baumann Tobias bekam wieder Einsatzminuten. Der junge Baumann Tobias erlöste auch die Kirchdorfer in der 45 Minute mit der 1:0-Führung. Kirchdorf in der ersten Halbzeit tonangebend.

Wie schon in den letzten Runden startete die junge Kirchdorfer Mannschaft mit viel Tempo in die zweite Halbzeit. In der 46. Minute war es wiederum Tobias Baumann mit einem herrlichen Treffer zum 2:0. Ab diesem Zeitpunkt kam der FC Vomp fast nicht mehr über die Mittellinie und Kirchdorf erspielte sich Chance um Chance. In der 60. Minute erhöhte Patrick Huter auf 3:0 und den Schlusspunkt setzte der junge Tobias Baumann mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute zum 4:0-Sieg.

Kirchdorf in allen Belangen stärker als die Gastmannschaft. Nach zwei Jahren Landesliga-Pause kehrt der SV Steinbacher Kirchdorf in die Landesliga retour. Spieler der Partie war natürlich der siebzehnjährige Tobias Baumann mit drei Toren. Natürlich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft! Die Siegesserie geht beim SVK weiter - dreizehn Siege und ein Unentschieden. Am kommenden Samstag geht es nach Langkampfen zum letzten Meisterschaftsspiel in der Gebietsliga!“

