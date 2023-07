Imst meldet drei Neuzugänge und bindet wichtige Spieler weiter an den Verein

Details Samstag, 01. Juli 2023 00:51

Am 30. Juli 2023 um 10:30 Uhr wartet für den Sparkasse SC Imst die erste Herausforderung in der Regionalliga West – das Tiroler Derby bei SVG Reichenau. Imst ist es gelungen, viele zentrale Spieler weiter an den Verein zu binden und drei neue Spieler wurden geholt, um in der Regionalliga West 2023/24 im bundesländerübergreifenden Konkurrenzkampf mithalten zu können.

Neuverpflichtungen

„Wir präsentieren euch hiermit die Neuverpflichtungen unserer drei Spieler für die kommende Saison Joshua Harold, Noah Heis und Luis Marberger!

Statement Joshua Harold: „Liebe SC Fans, in erster Linie ein großes Dankeschön an die SPG Prutz/ Serfaus für die unvergessliche Zeit. Nun freue mich, euch offiziell mitteilen zu können, dass ich zu meinem Heimatverein, dem SC Sparkasse Imst, zurückkehren werde. Nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ist es für mich an der Zeit, zu meinen Wurzeln zurückzukehren!“

Statement Noah Heis: „Ich freue mich wirklich sehr, in der nächsten Saison für den SC Sparkasse Imst spielen zu dürfen! Seit meiner Kindheit spielte ich für meinen Stammverein in Oberperfuss, doch jetzt ist es an der Zeit, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich bin dankbar, dass der SC Sparkasse Imst mir die Gelegenheit gibt, meine sportlichen Ziele zu verwirklichen und freue mich auf eine spannende Zeit in Imst!“

Statement Luis Marberger: „Der SC Sparkasse Imst mit Trainer Bernhard Lampl, den ich schon in meiner Zeit als Akademie-Spieler kennenlernen durfte, haben mich davon überzeugt, nach Imst zu wechseln. Ich freue mich schon sehr ein Teil der Mannschaft zu werden und werde in Imst mein Allerbestes geben!“

Statement Headcoach Bernhard Lampl: „Mit Joshua haben wir einen Imschter Jungen von Prutz/Serfaus zu uns zurückgeholt. Die Ankunft der zwei jungen Talente Luis aus der Akademie und Noah aus Oberperfuss verspricht viel Potenzial für unser Team!“

Vertragsverlängerungen

Nach langen Verletzungspausen unserer Nummer sieben Niko Schneebauer und unserer Nummer siebzehn René Hellermann, können wir euch informieren, dass beide Jungs mit dem Trainingsstart im Juli wieder voll angreifen werden! Der auslaufende Vertrag mit René Hellermann wurde langfristig verlängert! Welcome back Boys! Wir freuen uns außerdem auf die gemeinsame Zukunft mit Christoph Eller, Louis Zimmerschied und Alp Demir. Unsere Abwehrstützen Marko Jovljevic und Tobias Auböck haben nicht nur die Übersicht in unserem Abwehrverbund, sie beweisen auch Weitsicht und haben ihre Verträge langfristig verlängert! Unser Goalie Emanuel Ponholzer hält uns weiterhin die Treue und wird unser Tor langfristig hüten! Mit Poni sind wir in sicheren Händen!“ (Quelle: Sparkasse SC Imst instagram und facebook)

